Авіакомпанії готуються до призупинення рейсів у Нью-Йорку та Бостоні через наближення потужної хуртовини

Авіакомпанія Delta оголосила про тимчасове припинення роботи у найбільших аеропортах східного узбережжя США до вівторка включно. Сильний зимовий шторм, що рухається регіоном, змусив перевізника переглянути графік польотів через критичне погіршення погодних умов та загрозу безпеці пасажирів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з даними сервісу FlightAware, негода вже призвела до скасування понад 8500 рейсів по всій країні, і ця цифра продовжує стрімко зростати. Метеорологи прогнозують випадання від 38 до 50 сантиметрів снігу на великій частині північного сходу США, що супроводжуватиметься шквальним вітром та нульовою видимістю. Найбільш критична ситуація очікується в міжнародних аеропортах імені Джона Ф. Кеннеді, Ла-Гуардія та Бостон Логан, де наземні служби технічно не зможуть забезпечити стабільну роботу злітно–посадкових смуг.

Шторм також створює ширші перебої вздовж східного узбережжя, і клієнти можуть зіткнутися з додатковими змінами в розкладі, оскільки система рухатиметься через регіон – йдеться у заяві Delta.

Заходи для пасажирів та умови перебронювання

Керівництво Delta закликало мандрівників заздалегідь перенести свої поїздки на дати після проходження штормового фронту, щоб уникнути черг у терміналах.

Авіакомпанія запровадила спеціальні умови, пропонуючи скасування різниці в тарифах для пасажирів, які перебронюють квитки на період з середи по суботу. Експерти галузі попереджають, що відновлення звичного авіасполучення може тривати кілька днів після завершення снігопаду через необхідність розчищення інфраструктури та передислокації літаків.

