Авіакомпанії готуються до призупинення рейсів у Нью-Йорку та Бостоні через наближення потужної хуртовини

$43.270.00
50.920.00
ukenru
22 лютого, 19:57 • 10405 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 20316 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 26641 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 33826 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 34242 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 46004 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 51873 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 41809 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 67297 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 72491 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.7м/с
90%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Королівський музичний коледж у Лондоні розмістив згадку про російський фестиваль. Українці домоглись її вилучення22 лютого, 17:39 • 6926 перегляди
Поліцейську Вікторію Шпильку, яка загинула під час теракту у Львові, поховають 25 лютого на Волині22 лютого, 18:25 • 4160 перегляди
Генпрокурор США поговорила з Трампом про вторгнення та стрілянину в Мар-а-Лаго22 лютого, 19:13 • 5788 перегляди
У Мексиці главу картелю Ель Менчо ліквідували сили безпеки, у п'яти штатах почались заворушення22 лютого, 19:41 • 17314 перегляди
Посольство рф у Південній Кореї вивісило пропагандистський банер та спровокувало дипломатичний скандал у Сеулі21:44 • 6940 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 84199 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 93962 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 101742 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 113770 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 151858 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Папа Франциск
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Вашингтон
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 41235 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 43177 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 43317 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 34433 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 36945 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Золото

Авіакомпанії готуються до призупинення рейсів у Нью-Йорку та Бостоні через наближення потужної хуртовини

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Авіакомпанія Delta призупиняє роботу в аеропортах Нью-Йорка та Бостона до вівторка через зимовий шторм. Скасовано понад 8500 рейсів, очікується до 50 см снігу та нульова видимість.

Авіакомпанії готуються до призупинення рейсів у Нью-Йорку та Бостоні через наближення потужної хуртовини

Авіакомпанія Delta оголосила про тимчасове припинення роботи у найбільших аеропортах східного узбережжя США до вівторка включно. Сильний зимовий шторм, що рухається регіоном, змусив перевізника переглянути графік польотів через критичне погіршення погодних умов та загрозу безпеці пасажирів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з даними сервісу FlightAware, негода вже призвела до скасування понад 8500 рейсів по всій країні, і ця цифра продовжує стрімко зростати. Метеорологи прогнозують випадання від 38 до 50 сантиметрів снігу на великій частині північного сходу США, що супроводжуватиметься шквальним вітром та нульовою видимістю. Найбільш критична ситуація очікується в міжнародних аеропортах імені Джона Ф. Кеннеді, Ла-Гуардія та Бостон Логан, де наземні служби технічно не зможуть забезпечити стабільну роботу злітно–посадкових смуг.

Шторм також створює ширші перебої вздовж східного узбережжя, і клієнти можуть зіткнутися з додатковими змінами в розкладі, оскільки система рухатиметься через регіон

– йдеться у заяві Delta.

Заходи для пасажирів та умови перебронювання

Керівництво Delta закликало мандрівників заздалегідь перенести свої поїздки на дати після проходження штормового фронту, щоб уникнути черг у терміналах.

Авіакомпанія запровадила спеціальні умови, пропонуючи скасування різниці в тарифах для пасажирів, які перебронюють квитки на період з середи по суботу. Експерти галузі попереджають, що відновлення звичного авіасполучення може тривати кілька днів після завершення снігопаду через необхідність розчищення інфраструктури та передислокації літаків.

Нью-Йорк ввів заборону на рух транспорту та скасував навчання через найпотужнішу за десятиліття снігову бурю23.02.26, 01:24 • 3870 переглядiв

Степан Гафтко

СвітПогода та довкілля
Ураган в США
Bloomberg
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки