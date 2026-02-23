Нью-Йорк ввів заборону на рух транспорту та скасував навчання через найпотужнішу за десятиліття снігову бурю

Влада Нью-Йорка оголосила надзвичайний стан та закрила всі ключові магістралі, мости та вулиці для приватного транспорту у зв'язку з наближенням рекордної хуртовини. Заборона на поїздки розпочинає діяти з вечора неділі і триватиме до полудня понеділка, щоб дати можливість спецтехніці очистити дороги від екстремальних опадів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ми просимо ньюйоркців уникати всіх необов’язкових поїздок. Заради вашої безпеки залишайтеся вдома та не виходьте на дороги - заявив під час пресконференції мер Зогран Мамдані.

Згідно з прогнозами метеорологів, у мегаполісі очікується випадання від 45 до 60 сантиметрів снігу, що стане наймасштабнішим штормом з 2016 року. Компанія NJ Transit вже оголосила про повне призупинення руху автобусів та легкорейкового транспорту, а комунальні служби працюють у посиленому режимі для захисту енергомереж.

Мер Мамдані підкреслив, що місто не стикалося зі штормом такого рівня останні десять років, тому превентивні заходи є критично важливими для запобігання нещасним випадкам.

Відновлення традиції класичних сніжних днів у школах

Уперше з 2019 року влада Нью-Йорка відмовилася від дистанційного формату навчання під час негоди, оголосивши для учнів державних шкіл повноцінний вихідний. Мер закликав дітей насолодитися рідкісним моментом і вийти кататися на санчатах після того, як пік бурі вщухне, замість сидіння перед моніторами. Це рішення було прийняте після хвилі критики з боку батьків та учнів, які раніше вимагали зберегти традицію "сніжних днів" як частину класичного дитинства.

