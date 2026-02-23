Нью-Йорк ввів заборону на рух транспорту та скасував навчання через найпотужнішу за десятиліття снігову бурю

$43.270.00
19:57 • 7112 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
19:22 • 14558 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 22597 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 29908 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 31325 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 44517 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 50809 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 41151 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 66133 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 70754 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
москву атакували БПЛА - у столиці рф обмежили роботу аеропортівVideo22 лютого, 14:04 • 5202 перегляди
Угорщина не припинятиме електропостачання Україні - Сійярто пояснив причини22 лютого, 14:27 • 5730 перегляди
Озброєний чоловік проник у резиденцію Трампа Мар-а-Лаго та був застрелений22 лютого, 14:55 • 21506 перегляди
Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Київщину зросла до 17, четверо з них – діти22 лютого, 15:44 • 7366 перегляди
У Мексиці главу картелю Ель Менчо ліквідували сили безпеки, у п'яти штатах почались заворушення19:41 • 13007 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 81914 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 91569 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 99723 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 111865 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 149928 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 39929 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 41898 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 42087 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 33281 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 35802 перегляди
Нью-Йорк ввів заборону на рух транспорту та скасував навчання через найпотужнішу за десятиліття снігову бурю

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Влада Нью-Йорка оголосила надзвичайний стан, заборонивши рух транспорту та скасувавши навчання через наближення наймасштабнішої снігової бурі з 2016 року. Очікується до 60 сантиметрів снігу, що вимагає від мешканців залишатися вдома.

Нью-Йорк ввів заборону на рух транспорту та скасував навчання через найпотужнішу за десятиліття снігову бурю

Влада Нью-Йорка оголосила надзвичайний стан та закрила всі ключові магістралі, мости та вулиці для приватного транспорту у зв'язку з наближенням рекордної хуртовини. Заборона на поїздки розпочинає діяти з вечора неділі і триватиме до полудня понеділка, щоб дати можливість спецтехніці очистити дороги від екстремальних опадів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ми просимо ньюйоркців уникати всіх необов’язкових поїздок. Заради вашої безпеки залишайтеся вдома та не виходьте на дороги

- заявив під час пресконференції мер Зогран Мамдані.

Згідно з прогнозами метеорологів, у мегаполісі очікується випадання від 45 до 60 сантиметрів снігу, що стане наймасштабнішим штормом з 2016 року. Компанія NJ Transit вже оголосила про повне призупинення руху автобусів та легкорейкового транспорту, а комунальні служби працюють у посиленому режимі для захисту енергомереж.

У США через сходження лавини зникли 10 лижників, ще шістьох намагаються врятувати18.02.26, 08:56 • 4666 переглядiв

Мер Мамдані підкреслив, що місто не стикалося зі штормом такого рівня останні десять років, тому превентивні заходи є критично важливими для запобігання нещасним випадкам.

Відновлення традиції класичних сніжних днів у школах

Уперше з 2019 року влада Нью-Йорка відмовилася від дистанційного формату навчання під час негоди, оголосивши для учнів державних шкіл повноцінний вихідний. Мер закликав дітей насолодитися рідкісним моментом і вийти кататися на санчатах після того, як пік бурі вщухне, замість сидіння перед моніторами. Це рішення було прийняте після хвилі критики з боку батьків та учнів, які раніше вимагали зберегти традицію "сніжних днів" як частину класичного дитинства.

Потужний зимовий шторм приніс до Каліфорнії рекордні снігопади та загрозу руйнівних селів17.02.26, 05:29 • 4720 переглядiв

Степан Гафтко

