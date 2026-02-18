$43.170.07
У США через сходження лавини зникли 10 лижників, ще шістьох намагаються врятувати

УНН

 • 954 перегляди

У США рятувальні бригади на лижах і снігоходах шукають 10 лижників, які зникли безвісти після сходження лавини в горах Північної Каліфорнії. Шістьох лижників знайшли, вони чекають на порятунок.

У США через сходження лавини зникли 10 лижників, ще шістьох намагаються врятувати

У США рятувальні бригади на лижах і снігоходах боролися з хуртовиною, намагаючись дістатися до шести лижників, що опинилися в пастці після сходження лавини високо в суворих горах Північної Каліфорнії, у результаті якого зникли безвісти ще 10 лижників, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Пошукові групи були направлені до озера Фрог в районі Касл-Пік, на північний захід від озера Тахо, після того, як близько 11:30 за місцевим часом хтось зателефонував у службу 911, щоб повідомити про сходження лавини, у результаті якого люди опинилися похованими під шаром снігу.

Через кілька годин Ешлі Квадрос, представник офісу шерифа округу Невада, повідомила, що шість лижників було знайдено і їм було запропоновано залишатися на місці "наскільки це можливо", поки з ними не зв'яжуться.

Група мала останній день триденного походу на лижах пересіченою місцевістю, повідомив Стів Рейно, спеціаліст з прогнозування лавин у Національному лісі Тахо з Центру лавинної безпеки Сьєрра (Sierra Avalanche Center). Рейно сказав, що його група підтримує зв'язок із людьми на місці події. Він повідомив, що лижники провели дві ночі в хатинах під час походу, який включав подолання "пересіченої гірської місцевості" на лижах на відстань до 6,4 кілометрів, і везли з собою всю їжу та припаси.

Капітан шерифа округу Невада Рассел Грін повідомив, що влада була повідомлена про сходження лавини компанією, яка організувала лижний тур до вершини Касл-Пік, а також аварійними маяками, які несли лижники.

Лижники підтримують зв'язок із офіційними особами через свої аварійні маяки, які можуть надсилати текстові повідомлення, повідомив Грін телеканалу KCRA-TV.

"Вони роблять все, що в їх силах. Вони знайшли притулок у цьому районі, спорудили імпровізоване укриття з брезенту і роблять все можливе, щоб вижити та чекати на порятунок", - сказав Грін телеканалу.

Він додав, що рятувальні команди обережно просуваються до групи, оскільки небезпека сходження нових лавин залишається високою. "Ми залучили снігоходи. У нас є снігоходи напоготові. Ми маємо людей на лижах. Є кілька різних способів дістатися туди, - сказав він. - Це буде повільний та стомлюючий процес".

Компанія Blackbird Mountain Guides, яка організує поїздку, повідомила на своєму веб-сайті, що координує рятувальну операцію з владою. У групі було 12 клієнтів та чотири гіди.

Цього тижня Каліфорнію накриває потужний зимовий шторм, що приносить небезпечні грози, сильні вітри та рясні снігопади у гірські райони.

"Зараз у віддалених районах особливо небезпечно, тому що ми знаходимося в розпалі шторму", - сказав Брендон Шварц, провідний спеціаліст з прогнозування лавин у Національному лісі Тахо, який працює в Центрі лавинної безпеки Сьєрра (Sierra Avalanche Center) в Тракі.

Центр випустив попередження про сходження лавин у районі Центральної Сьєрра-Невади, включаючи регіон Великого озера Тахо, починаючи з ранку вівторка, з прогнозованими великими лавинами до середи.

Небезпечні умови були викликані швидким накопиченням снігу на крихких снігових покривах у поєднанні зі штормовим вітром.

Декілька гірськолижних курортів навколо озера Тахо були повністю або частково закриті через екстремальні погодні умови. Курорти вздовж автомагістралей мають програми із запобігання лавинам і, як очікувалося, не наражалися на такий високий ризик, як віддалені райони, де пересування лавинонебезпечною місцевістю, поблизу неї або нижче за неї настійно не рекомендувалося, заявили в центрі.

У Швейцарії потяг зійшов з рейок на тлі смертоносних лавин в Альпах16.02.26, 17:06 • 3418 переглядiв

