У Швейцарії потяг зійшов з рейок на тлі смертоносних лавин в Альпах

Лавини від сильного снігопаду в європейських Альпах забрали ще більше життів протягом вихідних, на тлі того, як у понеділок у Швейцарії поїзд зійшов з рейок через сніговий зсув, а дороги та села навколо Монблану були закриті або оголошені зоною евакуації, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

На тлі того, як великі райони західних Альп залишаються під високим ризиком сходження лавин – після тижня, протягом якого попередження досягли 5-ї категорії, найвищого рівня – швейцарська поліція повідомила, що сходження поїзда з рейок через лавину поблизу міста Гоппенштайн постраждали п'ять людей.

Цей інцидент у Швейцарії стався після серії смертельних лавин в Альпах останніми днями за участю лижників.

У п'ятницю двоє британців опинилися серед трьох лижників, які загинули у лавині під час супроводу інструктором у Валь-д'Ізер, на південному сході Франції.

Також загинув громадянин Франції, який катався на лижах сам. Прокурор Альбервіля Бенуа Башеле заявив, що інструктор з лиж, який уникнув травм, отримав негативні результати аналізів крові та на наркотики. Він додав, що ще один британець зазнав незначних травм.

В іншому інциденті в неділю лавина забрала життя двох лижників на італійській стороні Монблана.

Інцидент стався близько 11 години ранку за місцевим часом на маршруті Couloir Vesses, популярному позатрасовому маршруті в Курмаєрі, розташованому у верхній частині долини Валь-Вене, неподалік від кордону з Францією та Швейцарією.

Ці інциденти сталися на додаток до рекордної кількості загиблих у горах Італії за тиждень, що закінчився 8 лютого, – 13 осіб, у тому числі 10 у лавинах, викликаних виключно нестабільним сніговим покривом.

Свіжий сніг під час недавніх штормів і снігові шапки, що обдуваються вітром, на слабких внутрішніх шарах створили особливо небезпечні умови вздовж усього Альпійського півмісяця, що межує з Францією, Швейцарією та Австрією, заявили в Альпійській рятувальній службі.

"У таких умовах прохід одного лижника або природне навантаження від ваги снігу можуть бути достатніми для того, щоб спровокувати лавину", - сказав Федеріко Катанія, представник італійського Альпійського рятувального корпусу (Alpine Rescue Corps).

Дуже високий поточний рівень ризику лавин в горах обумовлений поєднанням факторів, включаючи нещодавні сильні снігопади та сильні вітри, які спровокували появу важких і нещільних нашарувань на і без того нестабільний сніговий покрив, що утворився через нестачу снігу на початку сезону.

"З початку сезону у нас дуже складний, дуже нестабільний сніг, - сказав минулого тижня AFP Люк Ніколино, менеджер схилів курорту Ла-Плань. - Це свого роду мільфей із безліччю прихованих, крихких шарів".

Умови вже були небезпечними після шторму "Нільс", який минулого тижня пройшов через Альпи, в результаті чого випало від 60 до 100 см снігу, а в деяких районах Альп прогнозується ще 40-50 см у понеділок.

