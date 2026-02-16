$43.100.11
14:18
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадків
Ексклюзив
13:44
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
Ексклюзив
12:57
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
11:42
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
09:37
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15
Ексміністру Галущенку повідомили про підозру
16 лютого, 00:16
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Ексклюзив
15 лютого, 11:51
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
Меню
У Швейцарії потяг зійшов з рейок на тлі смертоносних лавин в Альпах

Київ • УНН

 • 664 перегляди

Снігові лавини в європейських Альпах забрали життя кількох лижників, а потяг зійшов з рейок у Швейцарії. Високий ризик сходження лавин зберігається через нестабільний сніговий покрив.

У Швейцарії потяг зійшов з рейок на тлі смертоносних лавин в Альпах
tagesschau.de

Лавини від сильного снігопаду в європейських Альпах забрали ще більше життів протягом вихідних, на тлі того, як у понеділок у Швейцарії поїзд зійшов з рейок через сніговий зсув, а дороги та села навколо Монблану були закриті або оголошені зоною евакуації, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

На тлі того, як великі райони західних Альп залишаються під високим ризиком сходження лавин – після тижня, протягом якого попередження досягли 5-ї категорії, найвищого рівня – швейцарська поліція повідомила, що сходження поїзда з рейок через лавину поблизу міста Гоппенштайн постраждали п'ять людей.

Цей інцидент у Швейцарії стався після серії смертельних лавин в Альпах останніми днями за участю лижників.

У п'ятницю двоє британців опинилися серед трьох лижників, які загинули у лавині під час супроводу інструктором у Валь-д'Ізер, на південному сході Франції.

Двоє лижників загинули в Альпах через сходження лавини на масиві Монблан15.02.26, 22:02 • 3518 переглядiв

Також загинув громадянин Франції, який катався на лижах сам. Прокурор Альбервіля Бенуа Башеле заявив, що інструктор з лиж, який уникнув травм, отримав негативні результати аналізів крові та на наркотики. Він додав, що ще один британець зазнав незначних травм.

В іншому інциденті в неділю лавина забрала життя двох лижників на італійській стороні Монблана.

Інцидент стався близько 11 години ранку за місцевим часом на маршруті Couloir Vesses, популярному позатрасовому маршруті в Курмаєрі, розташованому у верхній частині долини Валь-Вене, неподалік від кордону з Францією та Швейцарією.

Ці інциденти сталися на додаток до рекордної кількості загиблих у горах Італії за тиждень, що закінчився 8 лютого, – 13 осіб, у тому числі 10 у лавинах, викликаних виключно нестабільним сніговим покривом.

Свіжий сніг під час недавніх штормів і снігові шапки, що обдуваються вітром, на слабких внутрішніх шарах створили особливо небезпечні умови вздовж усього Альпійського півмісяця, що межує з Францією, Швейцарією та Австрією, заявили в Альпійській рятувальній службі.

"У таких умовах прохід одного лижника або природне навантаження від ваги снігу можуть бути достатніми для того, щоб спровокувати лавину", - сказав Федеріко Катанія, представник італійського Альпійського рятувального корпусу (Alpine Rescue Corps).

Дуже високий поточний рівень ризику лавин в горах обумовлений поєднанням факторів, включаючи нещодавні сильні снігопади та сильні вітри, які спровокували появу важких і нещільних нашарувань на і без того нестабільний сніговий покрив, що утворився через нестачу снігу на початку сезону.

"З початку сезону у нас дуже складний, дуже нестабільний сніг, - сказав минулого тижня AFP Люк Ніколино, менеджер схилів курорту Ла-Плань. - Це свого роду мільфей із безліччю прихованих, крихких шарів".

Умови вже були небезпечними після шторму "Нільс", який минулого тижня пройшов через Альпи, в результаті чого випало від 60 до 100 см снігу, а в деяких районах Альп прогнозується ще 40-50 см у понеділок.

На Прикарпатті оголосили попередження про лавинну небезпеку - ДСНС16.02.26, 14:12 • 2028 переглядiв

Юлія Шрамко

