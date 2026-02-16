На Прикарпатті оголосили попередження про лавинну небезпеку - ДСНС

$43.100.11
51.130.09
ukenru
Ексклюзив
11:42 • 2866 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
09:37 • 7242 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 15124 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 24541 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 31075 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 59692 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 47679 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 38187 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 35210 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 74512 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.6м/с
71%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Відсьогодні Румунія розпочинає ремонт мосту через Тису що призведе до обмежень руху на кордоні – ДПСУ16 лютого, 05:24 • 6490 перегляди
У брянську та бєлгороді виникли масштабні проблеми з енергопостачанням через удари по критичній інфраструктурі16 лютого, 05:36 • 8622 перегляди
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадженняPhoto06:36 • 13392 перегляди
Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - APVideo07:18 • 10571 перегляди
Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негодуVideo08:28 • 5836 перегляди
Публікації
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
11:42 • 2862 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 59686 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 112712 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 171744 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 100173 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Віталій Кличко
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Дніпропетровська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 18601 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 23171 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 31438 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 29791 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 32492 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Financial Times
Дипломатка

На Прикарпатті оголосили попередження про лавинну небезпеку - ДСНС

Київ • УНН

 • 104 перегляди

У високогір'ї Івано-Франківської області 16–17 лютого очікується помірна сніголавинна небезпека другого рівня. Рятувальники закликають утриматися від походів у гори.

На Прикарпатті оголосили попередження про лавинну небезпеку - ДСНС

У високогір’ї Івано-Франківської області 16–17 лютого прогнозується помірна сніголавинна небезпека другого рівня. Рятувальники закликають громадян утриматися від походів у гори та бути особливо обережними. Про це повідомляє ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, пише УНН.

Деталі

У ДСНС наголошують, що в період лавинної небезпеки перебування у горах може становити загрозу для життя. Туристів і місцевих мешканців закликають не вирушати в гори поодинці, заздалегідь ознайомлюватися з прогнозом погоди та скасовувати походи у разі штормових попереджень.

Рятувальники також радять уважно оглядати гірські схили перед пересуванням, не підходити близько до краю снігового покриву та суворо дотримуватися правил безпеки у високогір’ї.

У разі сходження лавини фахівці рекомендують намагатися відійти або відбігти вбік, щоб уникнути потрапляння у снігову масу.

У ДСНС закликають громадян відповідально планувати зимові походи та не нехтувати попередженнями про небезпеку.

Нагадаємо

Після різкої зміни погоди дороги та тротуари Києва перетворилися на крижану пастку. Водії штовхають авто, а комунальний транспорт стоїть через ожеледицю.

Андрій Тимощенков

СуспільствоПогода та довкілля
Морози в Україні
Дорожньо-транспортна пригода
Укргідрометцентр
Сніг в Україні
Івано-Франківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ