На Прикарпатті оголосили попередження про лавинну небезпеку - ДСНС
Київ • УНН
У високогір'ї Івано-Франківської області 16–17 лютого очікується помірна сніголавинна небезпека другого рівня. Рятувальники закликають утриматися від походів у гори.
Деталі
У ДСНС наголошують, що в період лавинної небезпеки перебування у горах може становити загрозу для життя. Туристів і місцевих мешканців закликають не вирушати в гори поодинці, заздалегідь ознайомлюватися з прогнозом погоди та скасовувати походи у разі штормових попереджень.
Рятувальники також радять уважно оглядати гірські схили перед пересуванням, не підходити близько до краю снігового покриву та суворо дотримуватися правил безпеки у високогір’ї.
У разі сходження лавини фахівці рекомендують намагатися відійти або відбігти вбік, щоб уникнути потрапляння у снігову масу.
У ДСНС закликають громадян відповідально планувати зимові походи та не нехтувати попередженнями про небезпеку.
