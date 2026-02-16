Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негоду
Київ • УНН
Після різкої зміни погоди дороги та тротуари Києва перетворилися на крижану пастку. Водії штовхають авто, а комунальний транспорт стоїть через ожеледицю.
У Києві після різкої зміни погоди дороги й тротуари перетворилися на крижану пастку: ожеледиця замерзла, й автомобілістам доводиться штовхати свої авто, щоб зрушити їх з місця. Кадри зі столичних вулиць українці публікують у соцмережах, передає УНН.
Деталі
Ситуація ускладнилася тим, що свіжий сніг, який випав уночі та вранці, припорошив собою лід. Через це на дорозі почали утворюватися аварійні ситуації, адже водії не можуть вчасно гальмувати. Особливо складна ситуація на під'їзді до Виставкового центру. Водії скаржаться: дорога - суцільний лід, а комунальники навіть не посипали небезпечні ділянки спеціальною сумішшю чи навіть звичайним піском.
Страждає від снігових заметів на дорозі й комунальний транспорт. Так, на шляху до залізничного вокзалу та аеропорту Бориспіль посеред дороги зупинився тролейбус. Кияни, що поспішали вранці на роботу, самотужки почали штовхати "рогатого", аби той знову відновив рух.
Несприятливі погодні умови миттєво вплинули на ситуацію на дорогах: Київ застряг в автомобільних заторах. У кількаметрових "корках" стоять легковики, автобуси, мінібуси та вантажівки.
Ситуацію з погіршенням погодних умов визнали навіть у столичній мерії. Віталій Кличко, починаючи з 22:00 15 лютого, заборонив в'їзд до Києва великогабаритним фурам.