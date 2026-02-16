$43.100.11
51.130.09
ukenru
09:37 • 612 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
06:15 • 9830 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 19574 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 26244 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 52704 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 45483 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 36619 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 34154 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 73654 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 52582 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негоду

Київ • УНН

 • 3410 перегляди

Після різкої зміни погоди дороги та тротуари Києва перетворилися на крижану пастку. Водії штовхають авто, а комунальний транспорт стоїть через ожеледицю.

Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негоду
фото ілюстративне

У Києві після різкої зміни погоди дороги й тротуари перетворилися на крижану пастку: ожеледиця замерзла, й автомобілістам доводиться штовхати свої авто, щоб зрушити їх з місця. Кадри зі столичних вулиць українці публікують у соцмережах, передає УНН.

Деталі

Ситуація ускладнилася тим, що свіжий сніг, який випав уночі та вранці, припорошив собою лід. Через це на дорозі почали утворюватися аварійні ситуації, адже водії не можуть вчасно гальмувати. Особливо складна ситуація на під'їзді до Виставкового центру. Водії скаржаться: дорога - суцільний лід, а комунальники навіть не посипали небезпечні ділянки спеціальною сумішшю чи навіть звичайним піском.

Страждає від снігових заметів на дорозі й комунальний транспорт. Так, на шляху до залізничного вокзалу та аеропорту Бориспіль посеред дороги зупинився тролейбус. Кияни, що поспішали вранці на роботу, самотужки почали штовхати "рогатого", аби той знову відновив рух.

Несприятливі погодні умови миттєво вплинули на ситуацію на дорогах: Київ застряг в автомобільних заторах. У кількаметрових "корках" стоять легковики, автобуси, мінібуси та вантажівки.

Ситуацію з погіршенням погодних умов визнали навіть у столичній мерії. Віталій Кличко, починаючи з 22:00 15 лютого, заборонив в'їзд до Києва великогабаритним фурам.

Олександра Василенко

