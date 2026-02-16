Лед под снегом и километровые пробки: столица парализована из-за непогоды

$43.100.11
51.130.09
ukenru
06:15 • 6380 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 16271 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 23325 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 47923 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 43285 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 35461 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 33135 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 73081 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 52082 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 46596 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
6м/с
76%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В белгородской области зафиксированы масштабные повреждения энергетической инфраструктуры в результате массированного обстрелаVideo15 февраля, 22:26 • 13110 просмотра
В США началось частичное закрытие правительства из-за споров о надзоре за иммиграционной службой15 февраля, 23:09 • 6812 просмотра
Мощный шторм вызвал торнадо и масштабные разрушения в южных штатах США16 февраля, 00:12 • 4926 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 10596 просмотра
Из-за убийства двух детей и самоубийства отца во Львовской области открыли производствоPhoto06:36 • 4608 просмотра
публикации
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 47952 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 106246 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 164875 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 94325 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 110905 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Марко Рубио
Тимур Миндич
Герман Галущенко
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Китай
Швейцария
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 10688 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 20129 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 28455 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 26994 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 29783 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
9К720 Искандер

Лед под снегом и километровые пробки: столица парализована из-за непогоды

Киев • УНН

 • 10 просмотра

После резкой смены погоды дороги и тротуары Киева превратились в ледяную ловушку. Водители толкают авто, а коммунальный транспорт стоит из-за гололеда.

Лед под снегом и километровые пробки: столица парализована из-за непогоды
фото иллюстративное

В Киеве после резкой смены погоды дороги и тротуары превратились в ледяную ловушку: гололедица замерзла, и автомобилистам приходится толкать свои авто, чтобы сдвинуть их с места. Кадры со столичных улиц украинцы публикуют в соцсетях, передает УНН.

Подробности

Ситуация осложнилась тем, что свежий снег, выпавший ночью и утром, припорошил собой лед. Из-за этого на дороге начали образовываться аварийные ситуации, ведь водители не могут вовремя тормозить. Особенно сложная ситуация на подъезде к Выставочному центру. Водители жалуются: дорога - сплошной лед, а коммунальщики даже не посыпали опасные участки специальной смесью или даже обычным песком.

Страдает от снежных заносов на дороге и коммунальный транспорт. Так, на пути к железнодорожному вокзалу и аэропорту Борисполь посреди дороги остановился троллейбус. Киевляне, спешившие утром на работу, самостоятельно начали толкать "рогатого", чтобы тот снова возобновил движение.

Неблагоприятные погодные условия мгновенно повлияли на ситуацию на дорогах: Киев застрял в автомобильных пробках. В многометровых "пробках" стоят легковушки, автобусы, минибусы и грузовики.

Ситуацию с ухудшением погодных условий признали даже в столичной мэрии. Виталий Кличко, начиная с 22:00 15 февраля, запретил въезд в Киев крупногабаритным фурам.

Александра Василенко

ОбществоКиевАвтоПогода и окружающая среда
Морозы в Украине
Дорожно-транспортное происшествие
Социальная сеть
Снег в Украине
Борисполь
Виталий Кличко
Киев