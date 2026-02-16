Лед под снегом и километровые пробки: столица парализована из-за непогоды
Киев • УНН
После резкой смены погоды дороги и тротуары Киева превратились в ледяную ловушку. Водители толкают авто, а коммунальный транспорт стоит из-за гололеда.
В Киеве после резкой смены погоды дороги и тротуары превратились в ледяную ловушку: гололедица замерзла, и автомобилистам приходится толкать свои авто, чтобы сдвинуть их с места. Кадры со столичных улиц украинцы публикуют в соцсетях, передает УНН.
Подробности
Ситуация осложнилась тем, что свежий снег, выпавший ночью и утром, припорошил собой лед. Из-за этого на дороге начали образовываться аварийные ситуации, ведь водители не могут вовремя тормозить. Особенно сложная ситуация на подъезде к Выставочному центру. Водители жалуются: дорога - сплошной лед, а коммунальщики даже не посыпали опасные участки специальной смесью или даже обычным песком.
Страдает от снежных заносов на дороге и коммунальный транспорт. Так, на пути к железнодорожному вокзалу и аэропорту Борисполь посреди дороги остановился троллейбус. Киевляне, спешившие утром на работу, самостоятельно начали толкать "рогатого", чтобы тот снова возобновил движение.
Неблагоприятные погодные условия мгновенно повлияли на ситуацию на дорогах: Киев застрял в автомобильных пробках. В многометровых "пробках" стоят легковушки, автобусы, минибусы и грузовики.
Ситуацию с ухудшением погодных условий признали даже в столичной мэрии. Виталий Кличко, начиная с 22:00 15 февраля, запретил въезд в Киев крупногабаритным фурам.