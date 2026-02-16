$43.100.11
Эксклюзив
11:42 • 3196 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
09:37 • 7596 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 15291 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 24709 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 31201 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 59842 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 47720 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 38215 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 35252 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 74542 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
С сегодняшнего дня Румыния начинает ремонт моста через Тису, что приведет к ограничениям движения на границе – ГПСУ16 февраля, 05:24 • 6652 просмотра
В Брянске и Белгороде возникли масштабные проблемы с энергоснабжением из-за ударов по критической инфраструктуре16 февраля, 05:36 • 8788 просмотра
Из-за убийства двух детей и самоубийства отца во Львовской области открыли производствоPhoto06:36 • 13481 просмотра
Перехваченный США танкер "теневого флота" перевозил российскую, иранскую и венесуэльскую нефть - APVideo07:18 • 10683 просмотра
Лед под снегом и километровые пробки - столица парализована из-за непогодыVideo08:28 • 6004 просмотра
На Прикарпатье объявили предупреждение о лавинной опасности - ГСЧС

Киев • УНН

 • 184 просмотра

В высокогорье Ивано-Франковской области 16–17 февраля ожидается умеренная снеголавинная опасность второго уровня. Спасатели призывают воздержаться от походов в горы.

На Прикарпатье объявили предупреждение о лавинной опасности - ГСЧС

В высокогорье Ивано-Франковской области 16–17 февраля прогнозируется умеренная снеголавинная опасность второго уровня. Спасатели призывают граждан воздержаться от походов в горы и быть особенно осторожными. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области, пишет УНН.

Детали

В ГСЧС отмечают, что в период лавинной опасности пребывание в горах может представлять угрозу для жизни. Туристов и местных жителей призывают не отправляться в горы в одиночку, заранее ознакомляться с прогнозом погоды и отменять походы в случае штормовых предупреждений.

Спасатели также советуют внимательно осматривать горные склоны перед передвижением, не подходить близко к краю снежного покрова и строго соблюдать правила безопасности в высокогорье.

В случае схода лавины специалисты рекомендуют пытаться отойти или отбежать в сторону, чтобы избежать попадания в снежную массу.

В ГСЧС призывают граждан ответственно планировать зимние походы и не пренебрегать предупреждениями об опасности.

Напомним

После резкой смены погоды дороги и тротуары Киева превратились в ледяную ловушку. Водители толкают авто, а коммунальный транспорт стоит из-за гололедицы.

Андрей Тимощенков

