На Прикарпатье объявили предупреждение о лавинной опасности - ГСЧС
Киев • УНН
В высокогорье Ивано-Франковской области 16–17 февраля ожидается умеренная снеголавинная опасность второго уровня. Спасатели призывают воздержаться от походов в горы.
В высокогорье Ивано-Франковской области 16–17 февраля прогнозируется умеренная снеголавинная опасность второго уровня. Спасатели призывают граждан воздержаться от походов в горы и быть особенно осторожными. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области, пишет УНН.
Детали
В ГСЧС отмечают, что в период лавинной опасности пребывание в горах может представлять угрозу для жизни. Туристов и местных жителей призывают не отправляться в горы в одиночку, заранее ознакомляться с прогнозом погоды и отменять походы в случае штормовых предупреждений.
Спасатели также советуют внимательно осматривать горные склоны перед передвижением, не подходить близко к краю снежного покрова и строго соблюдать правила безопасности в высокогорье.
В случае схода лавины специалисты рекомендуют пытаться отойти или отбежать в сторону, чтобы избежать попадания в снежную массу.
В ГСЧС призывают граждан ответственно планировать зимние походы и не пренебрегать предупреждениями об опасности.
Напомним
