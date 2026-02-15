$42.990.00
Двоє лижників загинули в Альпах через сходження лавини на масиві Монблан

Київ • УНН

 • 116 перегляди

На італійському боці Монблану двоє лижників загинули внаслідок сходження лавини. Інцидент стався на маршруті Couloir Vesses, одного постраждалого евакуювали, але він помер у лікарні.

Двоє лижників загинули в Альпах через сходження лавини на масиві Монблан

На італійському боці гірського масиву Монблан поблизу кордону з Францією та Швейцарією зафіксовано смертельний інцидент за участю фрірайдерів. У неділю, 15 лютого, потужна снігова маса накрила групу лижників, які перебували поза межами підготовлених трас. Рятувальні служби італійського регіону Валле-д'Аоста підтвердили загибель двох осіб. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Трагедія сталася вранці на популярному серед екстремалів маршруті Couloir Vesses, що розташований у верхній частині долини Валь-Вені. Під лавину потрапили щонайменше троє людей. Одного з постраждалих вдалося евакуювати гелікоптером до лікарні у критичному стані, проте невдовзі медики констатували його смерть. До пошукових робіт було залучено п’ятнадцять фахівців гірської служби порятунку та два гвинтокрили, які обстежували зону сходження снігу.

Критична лавинна небезпека вздовж Альпійського хребта

Ситуація з безпекою в італійських горах залишається вкрай напруженою: лише за тиждень, що завершився, зафіксовано рекордну кількість жертв серед альпіністів та туристів.

Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метри04.02.26, 07:46 • 37980 переглядiв

Основною причиною фатальних випадків став надзвичайно нестабільний сніговий покрив. Свіжі снігопади у поєднанні з сильним вітром сформували небезпечні пласти, які легко зсуваються навіть за мінімального навантаження.

Рятувальники зазначають, що подібні ризики зараз актуальні для всього Альпійського півмісяця, включаючи прикордонні райони з Австрією та Швейцарією. Фахівці закликають любителів зимового відпочинку суворо дотримуватися маркованих трас та не ігнорувати попередження про високий рівень лавинної небезпеки, особливо в районах поблизу Курмайора, де триває підготовка до майбутніх зимових олімпійських стартів.

У Франції двоє лижників загинули через сходження лавини в Альпах08.02.26, 13:04 • 11266 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Ассошіейтед Прес
Австрія
Швейцарія
Альпи
Франція