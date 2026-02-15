Двоє лижників загинули в Альпах через сходження лавини на масиві Монблан

На італійському боці гірського масиву Монблан поблизу кордону з Францією та Швейцарією зафіксовано смертельний інцидент за участю фрірайдерів. У неділю, 15 лютого, потужна снігова маса накрила групу лижників, які перебували поза межами підготовлених трас. Рятувальні служби італійського регіону Валле-д'Аоста підтвердили загибель двох осіб. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Трагедія сталася вранці на популярному серед екстремалів маршруті Couloir Vesses, що розташований у верхній частині долини Валь-Вені. Під лавину потрапили щонайменше троє людей. Одного з постраждалих вдалося евакуювати гелікоптером до лікарні у критичному стані, проте невдовзі медики констатували його смерть. До пошукових робіт було залучено п’ятнадцять фахівців гірської служби порятунку та два гвинтокрили, які обстежували зону сходження снігу.

Критична лавинна небезпека вздовж Альпійського хребта

Ситуація з безпекою в італійських горах залишається вкрай напруженою: лише за тиждень, що завершився, зафіксовано рекордну кількість жертв серед альпіністів та туристів.

Основною причиною фатальних випадків став надзвичайно нестабільний сніговий покрив. Свіжі снігопади у поєднанні з сильним вітром сформували небезпечні пласти, які легко зсуваються навіть за мінімального навантаження.

Рятувальники зазначають, що подібні ризики зараз актуальні для всього Альпійського півмісяця, включаючи прикордонні райони з Австрією та Швейцарією. Фахівці закликають любителів зимового відпочинку суворо дотримуватися маркованих трас та не ігнорувати попередження про високий рівень лавинної небезпеки, особливо в районах поблизу Курмайора, де триває підготовка до майбутніх зимових олімпійських стартів.

