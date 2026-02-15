Двое лыжников погибли в Альпах из-за схода лавины на массиве Монблан
Киев • УНН
На итальянской стороне Монблана двое лыжников погибли в результате схода лавины. Инцидент произошел на маршруте Couloir Vesses, одного пострадавшего эвакуировали, но он умер в больнице.
На итальянской стороне горного массива Монблан вблизи границы с Францией и Швейцарией зафиксирован смертельный инцидент с участием фрирайдеров. В воскресенье, 15 февраля, мощная снежная масса накрыла группу лыжников, находившихся вне подготовленных трасс. Спасательные службы итальянского региона Валле-д'Аоста подтвердили гибель двух человек. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Трагедия произошла утром на популярном среди экстремалов маршруте Couloir Vesses, расположенном в верхней части долины Валь-Вени. Под лавину попали по меньшей мере три человека. Одного из пострадавших удалось эвакуировать вертолетом в больницу в критическом состоянии, однако вскоре медики констатировали его смерть. К поисковым работам были привлечены пятнадцать специалистов горной службы спасения и два вертолета, которые обследовали зону схода снега.
Критическая лавинная опасность вдоль Альпийского хребта
Ситуация с безопасностью в итальянских горах остается крайне напряженной: только за завершившуюся неделю зафиксировано рекордное количество жертв среди альпинистов и туристов.
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метра04.02.26, 07:46 • 37980 просмотров
Основной причиной фатальных случаев стал чрезвычайно нестабильный снежный покров. Свежие снегопады в сочетании с сильным ветром сформировали опасные пласты, которые легко сдвигаются даже при минимальной нагрузке.
Спасатели отмечают, что подобные риски сейчас актуальны для всего Альпийского полумесяца, включая приграничные районы с Австрией и Швейцарией. Специалисты призывают любителей зимнего отдыха строго придерживаться маркированных трасс и не игнорировать предупреждения о высоком уровне лавинной опасности, особенно в районах вблизи Курмайора, где продолжается подготовка к предстоящим зимним олимпийским стартам.
Во Франции двое лыжников погибли из-за схода лавины в Альпах08.02.26, 13:04 • 11266 просмотров