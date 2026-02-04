$42.970.16
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метра

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Северные и западные регионы Японии страдают от аномальных снегопадов, которые привели к гибели 35 человек. Высота снежного покрова превысила 2 метра, а местами достигла 4,5 метров.

Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метра
Фото: AP

Северные и западные регионы Японии уже более двух недель страдают от аномальных снегопадов, которые привели к масштабному гуманитарному кризису и многочисленным человеческим жертвам. По состоянию на среду, 4 февраля 2026 года, официально подтверждена гибель 35 человек, большинство из которых стали жертвами несчастных случаев во время расчистки крыш или сердечных приступов из-за чрезмерных физических нагрузок. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Стихия охватила 15 префектур страны, причем в наиболее пострадавших районах высота снежного покрова превысила 2 метра, а в отдельных горных поселках Аомори достигла рекордных 4,5 метров. Наихудшая ситуация наблюдается в префектуре Ниигата, где зафиксировано 12 смертей.

"Похоже, морозная Говерла позади": синоптик прогнозирует потепление, но потом еще одну волну холода

Спасатели продолжают находить тела пожилых людей, засыпанных снегом прямо у собственных домов; в частности, в городе Уонума тело мужчины обнаружили на крыше через несколько дней после его исчезновения.

Фото: AP
Фото: AP

Пожалуйста, обращайте пристальное внимание на свою безопасность, обязательно надевайте шлем или используйте спасательный трос во время работы по расчистке снега

– обратился к гражданам главный секретарь кабинета министров Минору Кихара.

 Правительство привлекло Силы самообороны для помощи жителям изолированных районов, где снежные стены заблокировали входы в дома на уровне второго этажа.

Угроза новых штормов и потепления

Несмотря на то, что метеорологи прогнозируют временное потепление в середине недели, это создает новые риски: таяние огромных масс снега может спровоцировать сход лавин и разрушительные оползни. Власти предупредили, что уже в следующие выходные на север Японии надвинется очередной мощный холодный фронт, который принесет еще большие осадки.

Экстремальное похолодание в США сопровождается редким явлением "морозными землетрясениями" – что это такое

В настоящее время более 390 человек получили травмы различной степени тяжести, а десятки домов в префектурах Аомори и Ниигата получили повреждения из-за веса снега на кровлях. Оперативные штабы работают в усиленном режиме, пытаясь восстановить движение на заблокированных автомагистралях до начала новой волны шторма.

Зимний шторм в США: более 100 погибших и тысячи отмененных рейсов

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Силы самообороны Японии
Япония