Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метра
Киев • УНН
Северные и западные регионы Японии страдают от аномальных снегопадов, которые привели к гибели 35 человек. Высота снежного покрова превысила 2 метра, а местами достигла 4,5 метров.
Северные и западные регионы Японии уже более двух недель страдают от аномальных снегопадов, которые привели к масштабному гуманитарному кризису и многочисленным человеческим жертвам. По состоянию на среду, 4 февраля 2026 года, официально подтверждена гибель 35 человек, большинство из которых стали жертвами несчастных случаев во время расчистки крыш или сердечных приступов из-за чрезмерных физических нагрузок. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Стихия охватила 15 префектур страны, причем в наиболее пострадавших районах высота снежного покрова превысила 2 метра, а в отдельных горных поселках Аомори достигла рекордных 4,5 метров. Наихудшая ситуация наблюдается в префектуре Ниигата, где зафиксировано 12 смертей.
"Похоже, морозная Говерла позади": синоптик прогнозирует потепление, но потом еще одну волну холода03.02.26, 17:19 • 2738 просмотров
Спасатели продолжают находить тела пожилых людей, засыпанных снегом прямо у собственных домов; в частности, в городе Уонума тело мужчины обнаружили на крыше через несколько дней после его исчезновения.
Пожалуйста, обращайте пристальное внимание на свою безопасность, обязательно надевайте шлем или используйте спасательный трос во время работы по расчистке снега
Правительство привлекло Силы самообороны для помощи жителям изолированных районов, где снежные стены заблокировали входы в дома на уровне второго этажа.
Угроза новых штормов и потепления
Несмотря на то, что метеорологи прогнозируют временное потепление в середине недели, это создает новые риски: таяние огромных масс снега может спровоцировать сход лавин и разрушительные оползни. Власти предупредили, что уже в следующие выходные на север Японии надвинется очередной мощный холодный фронт, который принесет еще большие осадки.
Экстремальное похолодание в США сопровождается редким явлением "морозными землетрясениями" – что это такое28.01.26, 04:10 • 4413 просмотров
В настоящее время более 390 человек получили травмы различной степени тяжести, а десятки домов в префектурах Аомори и Ниигата получили повреждения из-за веса снега на кровлях. Оперативные штабы работают в усиленном режиме, пытаясь восстановить движение на заблокированных автомагистралях до начала новой волны шторма.
Зимний шторм в США: более 100 погибших и тысячи отмененных рейсов01.02.26, 08:47 • 12082 просмотра