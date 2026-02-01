Зимний шторм в США: более 100 погибших и тысячи отмененных рейсов

В конце этой недели ряд регионов США затронула зимняя буря. Она начала быстро набирать силу у побережья Каролины в Атлантическом океане в субботу днем, вызвав усиление ветра и увеличение интенсивности снегопада, сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

По данным официальных источников, погибло более 100 человек с прошлой недели. В пятницу снег начал падать в некоторых районах восточного Теннесси, Каролины и южной Вирджинии. В некоторых районах северо-восточного Теннесси уже выпало до 3 дюймов свежего снега.

По состоянию на субботу днем было отменено более 2000 рейсов.

В воскресенье шторм переместится в море, и по прогнозам, он не приблизится к побережью и не принесет значительных снегопадов на северо-восток, который на прошлой неделе уже пострадал от сильных снегопадов. Однако в воскресенье на мысе Код и восточной части Лонг-Айленда возможны небольшие снегопады и снежные ливни. На мысе Код может выпасть несколько сантиметров снега. Также будет немного ветрено от Нью-Йорка до Бостона. Эта буря также вызовет незначительные прибрежные наводнения, главным образом вдоль побережья Каролины, а также на полуострове Делмарва. На севере до Новой Англии также могут быть последствия