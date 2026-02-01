Зимова буря в США: понад 100 загиблих та тисячі скасованих рейсів

$42.850.00
51.240.00
ukenru
31 січня, 17:53 • 18595 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 36554 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 26876 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 27020 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 23461 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 14864 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 13194 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 7258 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 11817 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 19302 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
2м/с
83%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Понад 300 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки31 січня, 21:31 • 4330 перегляди
SpaceX почала блокувати Starlink для російських дронів31 січня, 21:59 • 4732 перегляди
"Неофашистське праве крило США": Куба оголосила надзвичайний станPhoto31 січня, 22:33 • 20335 перегляди
У путіна звужується "вікно" для мирної угоди через зростаючий бюджетний дефіцит - Bloomberg1 лютого, 00:17 • 10687 перегляди
Здебільшого кримчани: встановлено імена всіх, хто пішов разом із крейсером "москва"00:54 • 5928 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 40076 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 69477 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 49102 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 54436 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 56639 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Ілон Маск
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Молдова
Румунія
Іран
Реклама
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo06:27 • 206 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 21292 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 24941 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 28269 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 28907 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
MIM-104 Patriot
The Hill
SpaceX Starship

Зимова буря в США: понад 100 загиблих та тисячі скасованих рейсів

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Зимова буря охопила низку регіонів США, спричинивши понад 100 смертей та скасування понад 2000 рейсів. Снігопади та сильний вітер спостерігаються на Сході країни.

Зимова буря в США: понад 100 загиблих та тисячі скасованих рейсів
Фото: pixabay

Наприкінці цього тижня низку регіонів США зачепила зимова буря. Вона почала швидко набирати силу біля узбережжя Кароліни в Атлантичному океані в суботу вдень, спричинивши посилення вітру та збільшення інтенсивності снігопаду, повідомляє УНН з посиланням на ABC News.

Деталі

За даними офіційних джерел, загинуло понад 100 людей з минулого тижня. У п'ятницю сніг почав падати в деяких районах східного Теннессі, Кароліни та південної Вірджинії. У деяких районах північно-східного Теннессі вже випало до 3 дюймів свіжого снігу.

Станом на суботу вдень було скасовано понад 2000 рейсів.

У неділю шторм переміститься в море, і за прогнозами, він не наблизиться до узбережжя і не принесе значних снігопадів на північний схід, який минулого тижня вже постраждав від сильних снігопадів. Однак у неділю на мисі Код і східній частині Лонг-Айленда можливі невеликі снігопади та снігові зливи. На мисі Код може випасти кілька сантиметрів снігу. Також буде трохи вітряно від Нью-Йорка до Бостона. Ця буря також спричинить незначні прибережні повені, головним чином уздовж узбережжя Кароліни, а також на півострові Делмарва. На півночі до Нью-Інгленду також можуть бути наслідки

- йдеться в повідомленні.

Екстремальне похолодання в США супроводжується рідкісним явищем "морозними землетрусами" – що це таке28.01.26, 04:10 • 4200 переглядiв

Євген Устименко

Новини СвітуПогода та довкілля
Ураган в США
Теннессі
Вірджинія
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки