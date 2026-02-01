Зимова буря в США: понад 100 загиблих та тисячі скасованих рейсів

Наприкінці цього тижня низку регіонів США зачепила зимова буря. Вона почала швидко набирати силу біля узбережжя Кароліни в Атлантичному океані в суботу вдень, спричинивши посилення вітру та збільшення інтенсивності снігопаду, повідомляє УНН з посиланням на ABC News.

За даними офіційних джерел, загинуло понад 100 людей з минулого тижня. У п'ятницю сніг почав падати в деяких районах східного Теннессі, Кароліни та південної Вірджинії. У деяких районах північно-східного Теннессі вже випало до 3 дюймів свіжого снігу.

Станом на суботу вдень було скасовано понад 2000 рейсів.

У неділю шторм переміститься в море, і за прогнозами, він не наблизиться до узбережжя і не принесе значних снігопадів на північний схід, який минулого тижня вже постраждав від сильних снігопадів. Однак у неділю на мисі Код і східній частині Лонг-Айленда можливі невеликі снігопади та снігові зливи. На мисі Код може випасти кілька сантиметрів снігу. Також буде трохи вітряно від Нью-Йорка до Бостона. Ця буря також спричинить незначні прибережні повені, головним чином уздовж узбережжя Кароліни, а також на півострові Делмарва. На півночі до Нью-Інгленду також можуть бути наслідки