Зимова буря в США: понад 100 загиблих та тисячі скасованих рейсів
Київ • УНН
Зимова буря охопила низку регіонів США, спричинивши понад 100 смертей та скасування понад 2000 рейсів. Снігопади та сильний вітер спостерігаються на Сході країни.
Наприкінці цього тижня низку регіонів США зачепила зимова буря. Вона почала швидко набирати силу біля узбережжя Кароліни в Атлантичному океані в суботу вдень, спричинивши посилення вітру та збільшення інтенсивності снігопаду, повідомляє УНН з посиланням на ABC News.
Деталі
За даними офіційних джерел, загинуло понад 100 людей з минулого тижня. У п'ятницю сніг почав падати в деяких районах східного Теннессі, Кароліни та південної Вірджинії. У деяких районах північно-східного Теннессі вже випало до 3 дюймів свіжого снігу.
Станом на суботу вдень було скасовано понад 2000 рейсів.
У неділю шторм переміститься в море, і за прогнозами, він не наблизиться до узбережжя і не принесе значних снігопадів на північний схід, який минулого тижня вже постраждав від сильних снігопадів. Однак у неділю на мисі Код і східній частині Лонг-Айленда можливі невеликі снігопади та снігові зливи. На мисі Код може випасти кілька сантиметрів снігу. Також буде трохи вітряно від Нью-Йорка до Бостона. Ця буря також спричинить незначні прибережні повені, головним чином уздовж узбережжя Кароліни, а також на півострові Делмарва. На півночі до Нью-Інгленду також можуть бути наслідки
