Екстремальне похолодання в США супроводжується рідкісним явищем "морозними землетрусами" – що це таке

Фото: AP

Мешканці штату Кентуккі та навколишніх регіонів повідомляють про гучні вибухи та легке тремтіння ґрунту, викликані аномальними морозами. Метеорологи ідентифікували ці явища як кріосейсми, або "морозні землетруси", що виникають через стрімке замерзання вологи в землі. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Кріосейсми стаються, коли насичений вологою ґрунт піддається раптовому впливу наднизьких температур. Вода всередині швидко перетворюється на лід і розширюється, створюючи критичний тиск на навколишні породи. Це призводить до розтріскування землі, що супроводжується звуками, подібними до вибухів, та відчутними вібраціями, які часто лякають населення в нічний час.

Я думаю, деякі люди спочатку задаються питанням, чи це вибухнуло дерево, чи щось таке – зауважив метеоролог Національної метеорологічної служби в Луїсвіллі Еван Вебб.

Він додав, що для таких регіонів як Кентуккі це явище є рідкісним, оскільки потребує специфічного поєднання перезволоженого ґрунту та миттєвого падіння температури значно нижче нуля.

Оцінка ризиків для населення

Національна метеорологічна служба наголошує, що, попри лякаючий акустичний ефект, кріосейсми переважно є нешкідливими для інфраструктури та людей. Основну небезпеку наразі становлять не звукові аномалії, а екстремально низькі температури та вітер, що загрожують обмороженням.

Ці гучні вибухи не є паранормальним явищем – це кріосейсми (морозні землетруси)! – йдеться у повідомленні відомства в соціальних мережах.

Фахівці закликають громадян зберігати спокій та зосередитися на заходах безпеки в умовах сильних холодів.

