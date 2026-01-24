170 мільйонів американців під ударом рекордної снігової бурі: очікується Нацгвардія та "морозні землетруси"

$43.170.01
50.520.15
ukenru
23:44 • 5830 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
20:34 • 8608 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
19:10 • 12265 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 13570 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 24696 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 22973 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 17608 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 24896 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 52754 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 22076 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вдарив мою дружину у груди зі словами “за*бали ви всі”: Михайличенко прокоментував інцидент з побиттям сантехніка23 січня, 14:25 • 10237 перегляди
На Житомирщині чоловік кинув "коктейль молотова" у квартиру, де перебувала його співмешканка з малолітнім сином23 січня, 14:40 • 4354 перегляди
США та ЄС планують залучити 800 млрд доларів на відновлення України після війни - Politico23 січня, 15:44 • 4986 перегляди
Федоров призначив радницю з міжнародних проєктів, яка працювала з Google та Microsoft23 січня, 16:14 • 16057 перегляди
Педагогів незаконно змушують чергувати в укриттях і пунктах незламності - освітня омбудсменка23 січня, 17:02 • 9980 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 24680 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 52746 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 75307 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 70990 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 73147 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Білий дім
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 22640 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 22107 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 37397 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 52738 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 47251 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
MIM-104 Patriot

170 мільйонів американців під ударом рекордної снігової бурі: очікується Нацгвардія та "морозні землетруси"

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Масштабний зимовий шторм охопив США, спричинивши екстремальні снігопади та низькі температури, загрожуючи "морозними землетрусами" в Чикаго. Влада залучає Нацгвардію, готуючись до ліквідації наслідків стихії.

170 мільйонів американців під ударом рекордної снігової бурі: очікується Нацгвардія та "морозні землетруси"

Масштабний зимовий шторм, що розтягнувся на 3200 кілометрів від Техасу до штату Мен, приніс екстремальні снігопади та небезпечно низькі температури на більшу частину території США. У Нью-Йорку, Нью-Джерсі та окрузі Колумбія запроваджено надзвичайний стан, оскільки синоптики прогнозують випадання до 45 см снігу, що може паралізувати життя мегаполісів протягом вихідних. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Деталі

Мер Вашингтона Мюріел Баузер офіційно звернулася за допомогою до Національної гвардії для проведення снігоочисних робіт, оскільки місто готується до одного з найсильніших снігопадів за останні роки. Підрозділи гвардії, що були розміщені в столиці ще в серпні за наказом президента Дональда Трампа, тепер змінять фокус своєї діяльності на підтримку комунальних служб.

Руйнівний зсув у Новій Зеландії: на горі Маунгануї зникли безвісти люди22.01.26, 05:39 • 4098 переглядiв

Тим часом губернаторка Нью-Йорка Кеті Хочул закликала жителів уникати поїздок, оскільки "надзвичайно великий та сильний" шторм загрожує масовими відключеннями електроенергії та перебоями у роботі транспорту.

Феномен "морозних землетрусів" у Чикаго

На Середньому Заході, зокрема в Чикаго, очікується падіння температури до критичних позначок, що може спровокувати рідкісне явище – кріосейсми, або "морозні землетруси". Метеоролог AccuWeather Адам Доуті пояснює, що через миттєве замерзання ґрунтових вод вода розширюється настільки швидко, що це викликає раптові тріщини в ґрунті, які супроводжуються гучними звуками, схожими на вибухи або поштовхи земної кори. Жителів попередили не панікувати, якщо вони почують гуркіт посеред ночі, оскільки це є природною реакцією замерзлої землі.

Федеральна відповідь та гуманітарна допомога

Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем активувала Національний центр координації реагування для нагляду за наданням федеральної підтримки постраждалим штатам.

Європу паралізували снігопади: скасовані сотні рейсів та потягів, тисячі кілометрів заторів, є жертви06.01.26, 14:01 • 7244 перегляди

У Техасі та Луїзіані заздалегідь створено зони збору допомоги, де розміщено 250 000 порцій готової їжі, 400 000 літрів води та десятки генераторів. Понад 28 міських пошуково-рятувальних груп перебувають у стані повної бойової готовності, а в центрах операцій із надзвичайних ситуацій розгорнуто групи фахівців з управління інцидентами для швидкої ліквідації наслідків стихії. 

Найсильніші за 60 років потужні снігопади та арктичний холод паралізували рух в Азії20.01.26, 21:55 • 13563 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуПогода та довкілля
Ураган в США
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Національна гвардія США
Луїзіана
Мен (штат)
Нью-Джерсі
благодійність
Вашингтон
Дональд Трамп
Техас
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки
Чикаго