170 мільйонів американців під ударом рекордної снігової бурі: очікується Нацгвардія та "морозні землетруси"

Масштабний зимовий шторм, що розтягнувся на 3200 кілометрів від Техасу до штату Мен, приніс екстремальні снігопади та небезпечно низькі температури на більшу частину території США. У Нью-Йорку, Нью-Джерсі та окрузі Колумбія запроваджено надзвичайний стан, оскільки синоптики прогнозують випадання до 45 см снігу, що може паралізувати життя мегаполісів протягом вихідних. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Деталі

Мер Вашингтона Мюріел Баузер офіційно звернулася за допомогою до Національної гвардії для проведення снігоочисних робіт, оскільки місто готується до одного з найсильніших снігопадів за останні роки. Підрозділи гвардії, що були розміщені в столиці ще в серпні за наказом президента Дональда Трампа, тепер змінять фокус своєї діяльності на підтримку комунальних служб.

Тим часом губернаторка Нью-Йорка Кеті Хочул закликала жителів уникати поїздок, оскільки "надзвичайно великий та сильний" шторм загрожує масовими відключеннями електроенергії та перебоями у роботі транспорту.

Феномен "морозних землетрусів" у Чикаго

На Середньому Заході, зокрема в Чикаго, очікується падіння температури до критичних позначок, що може спровокувати рідкісне явище – кріосейсми, або "морозні землетруси". Метеоролог AccuWeather Адам Доуті пояснює, що через миттєве замерзання ґрунтових вод вода розширюється настільки швидко, що це викликає раптові тріщини в ґрунті, які супроводжуються гучними звуками, схожими на вибухи або поштовхи земної кори. Жителів попередили не панікувати, якщо вони почують гуркіт посеред ночі, оскільки це є природною реакцією замерзлої землі.

Федеральна відповідь та гуманітарна допомога

Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем активувала Національний центр координації реагування для нагляду за наданням федеральної підтримки постраждалим штатам.

У Техасі та Луїзіані заздалегідь створено зони збору допомоги, де розміщено 250 000 порцій готової їжі, 400 000 літрів води та десятки генераторів. Понад 28 міських пошуково-рятувальних груп перебувають у стані повної бойової готовності, а в центрах операцій із надзвичайних ситуацій розгорнуто групи фахівців з управління інцидентами для швидкої ліквідації наслідків стихії.

