Найсильніші за 60 років потужні снігопади та арктичний холод паралізували рух в Азії

Далекий Схід росії, Китай та Японія потерпають від екстремальних зимових умов, спричинених найсильнішим за останні 60 років снігопадом та арктичним циклоном. Негода призвела до масштабних збоїв у роботі транспорту та паралізувала життєдіяльність цілих регіонів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

На півострові Камчатка снігові замети подекуди сягають п'яти метрів, блокуючи входи до будинків та повністю засипаючи автомобілі. У петропавловську-камчатському введено режим надзвичайної ситуації. Кліматологи пояснюють аномалію ослабленням арктичного полярного вихору, що дозволило масам холодного повітря зміститися далеко на південь.

Європу паралізували снігопади: скасовані сотні рейсів та потягів, тисячі кілометрів заторів, є жертви

Вплив арктичного фронту відчув і Китай: у фінансовому центрі Шанхая випав рідкісний сніг. Температурні коливання виявилися критичними – лише за тиждень показники в місті впали з +20°C до позначок нижче нуля. Через ожеледицю та сніг влада Китаю закрила основні автомагістралі у 12 провінціях.

У Японії негода найбільше зачепила північно–західне узбережжя. Провідні авіакомпанії ANA та Japan Airlines скасували близько 100 рейсів, що вплинуло на плани понад 6000 пасажирів. Метеорологи попереджають, що небезпечні погодні умови з інтенсивними хуртовинами триватимуть щонайменше до 25 січня.

Понад 100 автомобілів зіткнулися на трасі в Мічигані через потужний снігопад: є поранені