19:42 • 708 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
18:44 • 6188 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
15:45 • 17648 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 17821 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 29771 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 21157 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 27247 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 24670 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 24660 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 21737 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
Найсильніші за 60 років потужні снігопади та арктичний холод паралізували рух в Азії

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Далекий Схід росії, Китай та Японія потерпають від екстремальних зимових умов, спричинених найсильнішим за 60 років снігопадом та арктичним циклоном. Негода призвела до масштабних збоїв у роботі транспорту та паралізувала життєдіяльність цілих регіонів.

Далекий Схід росії, Китай та Японія потерпають від екстремальних зимових умов, спричинених найсильнішим за останні 60 років снігопадом та арктичним циклоном. Негода призвела до масштабних збоїв у роботі транспорту та паралізувала життєдіяльність цілих регіонів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

На півострові Камчатка снігові замети подекуди сягають п'яти метрів, блокуючи входи до будинків та повністю засипаючи автомобілі. У петропавловську-камчатському введено режим надзвичайної ситуації. Кліматологи пояснюють аномалію ослабленням арктичного полярного вихору, що дозволило масам холодного повітря зміститися далеко на південь.

Європу паралізували снігопади: скасовані сотні рейсів та потягів, тисячі кілометрів заторів, є жертви06.01.26, 14:01 • 7142 перегляди

Вплив арктичного фронту відчув і Китай: у фінансовому центрі Шанхая випав рідкісний сніг. Температурні коливання виявилися критичними – лише за тиждень показники в місті впали з +20°C до позначок нижче нуля. Через ожеледицю та сніг влада Китаю закрила основні автомагістралі у 12 провінціях.

У Японії негода найбільше зачепила північно–західне узбережжя. Провідні авіакомпанії ANA та Japan Airlines скасували близько 100 рейсів, що вплинуло на плани понад 6000 пасажирів. Метеорологи попереджають, що небезпечні погодні умови з інтенсивними хуртовинами триватимуть щонайменше до 25 січня. 

Понад 100 автомобілів зіткнулися на трасі в Мічигані через потужний снігопад: є поранені20.01.26, 03:58 • 4432 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуПогода та довкілля
Reuters
Китай
Японія