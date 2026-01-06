Європу паралізували снігопади: скасовані сотні рейсів та потягів, тисячі кілометрів заторів, є жертви

Сильні снігопади паралізували Європу: екстремальні температури та сильні снігопади призвели до скасування рейсів і поїздів, заторів на дорогах, а також до закриття шкіл у багатьох країнах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.

Деталі

Як зазначають ЗМІ, від снігопадів особливо сильно постраждали Нідерланди: там погодні умови і технічні неполадки практично повністю паралізували залізничне сполучення.

У аеропорту Схіпхол, важливому міжнародному транспортному вузлі Амстердама, вчора довелося скасувати майже 700 рейсів - це більше ніж половина з приблизно 1200 запланованих зльотів і посадок.

У паризьких аеропортах Шарль-де-Голль і Орлі авіакомпанії були змушені скасувати 15% своїх рейсів. У Великобританії також були скасовані рейси в декількох аеропортах.

Францію охопили затори загальною довжиною близько 1000 кілометрів: у Нормандії, Бретані та навколо Парижа. У Нормандії в результаті ДТП, пов'язаних з погодними умовами, загинули щонайменше п'ятеро людей.

Нагадаємо

В Україні найближчими днями очікується погіршення погоди. Синоптики прогнозують сніг, хуртовини та різке похолодання.