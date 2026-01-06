Европу парализовали снегопады: отменены сотни рейсов и поездов, тысячи километров пробок, есть жертвы

Сильные снегопады парализовали Европу: экстремальные температуры и сильные снегопады привели к отмене рейсов и поездов, заторам на дорогах, а также к закрытию школ во многих странах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Как отмечают СМИ, от снегопадов особенно сильно пострадали Нидерланды: там погодные условия и технические неполадки практически полностью парализовали железнодорожное сообщение.

В аэропорту Схипхол, важном международном транспортном узле Амстердама, вчера пришлось отменить почти 700 рейсов — это более половины из примерно 1200 запланированных взлетов и посадок.

В парижских аэропортах Шарль-де-Голль и Орли авиакомпании были вынуждены отменить 15% своих рейсов. В Великобритании также были отменены рейсы в нескольких аэропортах.

Францию охватили заторы общей протяженностью около 1000 километров: в Нормандии, Бретани и вокруг Парижа. В Нормандии в результате ДТП, связанных с погодными условиями, погибли по меньшей мере пять человек.

В Украине в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют снег, метели и резкое похолодание.