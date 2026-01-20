Сильнейшие за 60 лет мощные снегопады и арктический холод парализовали движение в Азии

Дальний Восток России, Китай и Япония страдают от экстремальных зимних условий, вызванных сильнейшим за последние 60 лет снегопадом и арктическим циклоном. Непогода привела к масштабным сбоям в работе транспорта и парализовала жизнедеятельность целых регионов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

На полуострове Камчатка снежные заносы местами достигают пяти метров, блокируя входы в дома и полностью засыпая автомобили. В Петропавловске-Камчатском введен режим чрезвычайной ситуации. Климатологи объясняют аномалию ослаблением арктического полярного вихря, что позволило массам холодного воздуха сместиться далеко на юг.

Влияние арктического фронта ощутил и Китай: в финансовом центре Шанхая выпал редкий снег. Температурные колебания оказались критическими – всего за неделю показатели в городе упали с +20°C до отметок ниже нуля. Из-за гололедицы и снега власти Китая закрыли основные автомагистрали в 12 провинциях.

В Японии непогода больше всего затронула северо-западное побережье. Ведущие авиакомпании ANA и Japan Airlines отменили около 100 рейсов, что повлияло на планы более 6000 пассажиров. Метеорологи предупреждают, что опасные погодные условия с интенсивными метелями продлятся как минимум до 25 января.

