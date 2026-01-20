Сильнейшие за 60 лет мощные снегопады и арктический холод парализовали движение в Азии

$43.180.08
19:42 • 1000 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
18:44 • 6734 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
15:45 • 18056 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 18081 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 30105 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 21269 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 27321 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 24721 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 24703 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 21744 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
Блогер Владимир Петров уволен из Национального военного мемориального кладбища20 января, 10:30
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57
Тина Кароль извинилась перед украинцами после волны обсуждений песни о свете и тепле20 января, 13:02
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором14:32
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-202614:39
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть19:12
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией15:45
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность20 января, 13:28
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропорта20 января, 07:20
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Эмманюэль Макрон
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Гренландия
Европа
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях17:49
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей17:16
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount16:21
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-202614:39
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором14:32
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Старлинк

Сильнейшие за 60 лет мощные снегопады и арктический холод парализовали движение в Азии

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Дальний Восток России, Китай и Япония страдают от экстремальных зимних условий, вызванных сильнейшим за 60 лет снегопадом и арктическим циклоном. Непогода привела к масштабным сбоям в работе транспорта и парализовала жизнедеятельность целых регионов.

Сильнейшие за 60 лет мощные снегопады и арктический холод парализовали движение в Азии

Дальний Восток России, Китай и Япония страдают от экстремальных зимних условий, вызванных сильнейшим за последние 60 лет снегопадом и арктическим циклоном. Непогода привела к масштабным сбоям в работе транспорта и парализовала жизнедеятельность целых регионов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

На полуострове Камчатка снежные заносы местами достигают пяти метров, блокируя входы в дома и полностью засыпая автомобили. В Петропавловске-Камчатском введен режим чрезвычайной ситуации. Климатологи объясняют аномалию ослаблением арктического полярного вихря, что позволило массам холодного воздуха сместиться далеко на юг.

Европу парализовали снегопады: отменены сотни рейсов и поездов, тысячи километров пробок, есть жертвы06.01.26, 14:01 • 7144 просмотра

Влияние арктического фронта ощутил и Китай: в финансовом центре Шанхая выпал редкий снег. Температурные колебания оказались критическими – всего за неделю показатели в городе упали с +20°C до отметок ниже нуля. Из-за гололедицы и снега власти Китая закрыли основные автомагистрали в 12 провинциях.

В Японии непогода больше всего затронула северо-западное побережье. Ведущие авиакомпании ANA и Japan Airlines отменили около 100 рейсов, что повлияло на планы более 6000 пассажиров. Метеорологи предупреждают, что опасные погодные условия с интенсивными метелями продлятся как минимум до 25 января. 

Более 100 автомобилей столкнулись на трассе в Мичигане из-за мощного снегопада: есть раненые20.01.26, 03:58 • 4434 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Reuters
Китай
Япония