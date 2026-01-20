Более 100 автомобилей столкнулись на трассе в Мичигане из-за мощного снегопада: есть раненые

Более 100 транспортных средств столкнулись друг с другом или съехали с межштатной автомагистрали в Мичигане (США) из-за масштабного снегопада в штате. Об этом сообщает Associated Press, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что массивное скопление автомобилей заставило полицию штата Мичиган перекрыть оба направления автомагистрали 196 к юго-западу от Гранд-Рапидс. Полиция штата сообщает о многих пострадавших, при этом погибших нет.

Эта авария – лишь последнее следствие сильного зимнего шторма, движущегося по стране. Национальная метеорологическая служба опубликовала предупреждение о чрезвычайно низких температурах и возможных зимних штормах в нескольких штатах, начиная с северной Миннесоты и простираясь на юг и восток до Висконсина, Индианы, Огайо, Пенсильвании и Нью-Йорка - говорится в статье.

Издание добавляет, что днем ранее снег выпал во Флориде. Синоптики предупредили, что в ночь на вторник на большей части северо-центральной Флориды и юго-восточной Джорджии возможны минусовые температуры.

Напомним

В начале января сильные снегопады парализовали Европу: экстремальные температуры и сильные снегопады привели к отмене рейсов и поездов, заторам на дорогах, а также к закрытию школ во многих странах.

Францию парализовали аномальные снегопады: в Иль-де-Франс зафиксировано более 1000 километров пробок