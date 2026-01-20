$43.180.08
19 января, 18:36 • 10630 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 20570 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 20488 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 22566 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 22092 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 25070 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 16644 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 39060 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 37484 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18645 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Более 100 автомобилей столкнулись на трассе в Мичигане из-за мощного снегопада: есть раненые

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Масштабный снегопад в Мичигане стал причиной массового столкновения более 100 транспортных средств на межштатной автомагистрали. Полиция перекрыла движение, есть много пострадавших, но без погибших.

Более 100 автомобилей столкнулись на трассе в Мичигане из-за мощного снегопада: есть раненые

Более 100 транспортных средств столкнулись друг с другом или съехали с межштатной автомагистрали в Мичигане (США) из-за масштабного снегопада в штате. Об этом сообщает Associated Press, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что массивное скопление автомобилей заставило полицию штата Мичиган перекрыть оба направления автомагистрали 196 к юго-западу от Гранд-Рапидс. Полиция штата сообщает о многих пострадавших, при этом погибших нет.

Эта авария – лишь последнее следствие сильного зимнего шторма, движущегося по стране. Национальная метеорологическая служба опубликовала предупреждение о чрезвычайно низких температурах и возможных зимних штормах в нескольких штатах, начиная с северной Миннесоты и простираясь на юг и восток до Висконсина, Индианы, Огайо, Пенсильвании и Нью-Йорка

- говорится в статье.

Издание добавляет, что днем ранее снег выпал во Флориде. Синоптики предупредили, что в ночь на вторник на большей части северо-центральной Флориды и юго-восточной Джорджии возможны минусовые температуры.

Напомним

В начале января сильные снегопады парализовали Европу: экстремальные температуры и сильные снегопады привели к отмене рейсов и поездов, заторам на дорогах, а также к закрытию школ во многих странах.

Францию парализовали аномальные снегопады: в Иль-де-Франс зафиксировано более 1000 километров пробок05.01.26, 22:40 • 9677 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Дорожно-транспортное происшествие
Мичиган
Соединённые Штаты