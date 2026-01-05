Францию парализовали аномальные снегопады: в Иль-де-Франс зафиксировано более 1000 километров пробок

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Эксклюзив
19:29 • 3442 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 21783 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 45168 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 27522 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 32987 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 39287 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 98378 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 69641 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 94367 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 98949 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2.4м/с
80%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Враг нанес пять ракетных ударов по Харькову - мэр5 января, 11:25 • 8240 просмотра
Враг нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова: повреждения очень значительны5 января, 11:49 • 28404 просмотра
Остаюсь в системе СБУ: Малюк подтвердил отставку5 января, 12:06 • 38324 просмотра
Экс-нардепа задержали в Германии после международного розыска: о ком идет речь5 января, 12:22 • 17941 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 35040 просмотра
публикации
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия18:15 • 7452 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 45168 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 35130 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 98378 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 158248 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Эмманюэль Макрон
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Париж
Франция
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 54451 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 48876 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 45756 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 53811 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 98790 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Хранитель
BFM TV

Францию парализовали аномальные снегопады: в Иль-де-Франс зафиксировано более 1000 километров пробок

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Северную Францию охватил снежный циклон, вызвавший транспортный коллапс и рекордные пробки в Иль-де-Франс. В 26 департаментах объявлен оранжевый уровень опасности, а движение на дорогах остается критическим.

Францию парализовали аномальные снегопады: в Иль-де-Франс зафиксировано более 1000 километров пробок

В понедельник, 5 января, северную часть Франции охватил мощный снежный циклон, вызвавший масштабный транспортный коллапс. Из-за снега и гололеда в 26 департаментах страны объявлен оранжевый уровень опасности, а на дорогах столичного региона зафиксирован исторический рекорд пробок. Об этом сообщает BFMTV, пишет УНН.

Подробности

По данным сервиса мониторинга дорожного движения Sytadin, в 17:50 общая протяженность пробок в регионе Иль-де-Франс превысила 1000 километров. Этот показатель стал абсолютным рекордом для региона, значительно побив предыдущий максимум 2018 года (739 км). По состоянию на вечер ситуация остается критической, несмотря на незначительное снижение интенсивности движения.

Киев готовится к ограничениям для грузовиков из-за снегопадов и гололеда05.01.26, 18:24 • 2652 просмотра

В Париже выпало до 4 сантиметров снега, в Ле-Бурже - 5 сантиметров, а в отдельных районах Нормандии, Вандеи и Приморской Шаранты ожидается до 15 сантиметров снега.

Реакция властей и меры безопасности

Префектура полиции Парижа обратилась к гражданам с просьбой не перегружать линии экстренной помощи и звонить только в случаях прямой угрозы жизни. Представитель полиции Элен Денешер призвала работодателей максимально перевести сотрудников на дистанционный режим работы во вторник, 6 января.

В Нидерландах отменили более сотни авиарейсов из-за снегопада04.01.26, 20:35 • 11094 просмотра

Введенные ограничения:

  • Школьные и междугородние автобусные перевозки полностью приостановлены в департаментах Уаза, Сомма и Майенн.
    • Скорость движения на основных автомагистралях Иль-де-Франс ограничена до 80 км/ч.
      • Грузовикам весом более 3,5 тонн запрещен выезд на ключевые трассы столичного региона.
        • Авиакомпании сократили количество рейсов из парижских аэропортов на 15%.

          Прогноз и ночной режим работы

          Министр транспорта Филипп Табаро заявил, что условия на дорогах будут оставаться "чрезвычайно сложными" до утра вторника из-за сильных морозов, которые будут способствовать образованию гололеда. Чтобы предотвратить обледенение рельсов, оператор RATP принял решение запустить пустые поезда метро и трамваев, которые будут курсировать в течение всей ночи.

          Вильнюсский аэропорт работал с ограничениями из-за рекордных снегопадов в Литве04.01.26, 23:44 • 3032 просмотра

          Степан Гафтко

          Новости МираПогода и окружающая среда
          BFM TV
          Париж
          Франция