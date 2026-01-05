Францию парализовали аномальные снегопады: в Иль-де-Франс зафиксировано более 1000 километров пробок
Киев • УНН
Северную Францию охватил снежный циклон, вызвавший транспортный коллапс и рекордные пробки в Иль-де-Франс. В 26 департаментах объявлен оранжевый уровень опасности, а движение на дорогах остается критическим.
В понедельник, 5 января, северную часть Франции охватил мощный снежный циклон, вызвавший масштабный транспортный коллапс. Из-за снега и гололеда в 26 департаментах страны объявлен оранжевый уровень опасности, а на дорогах столичного региона зафиксирован исторический рекорд пробок. Об этом сообщает BFMTV, пишет УНН.
Подробности
По данным сервиса мониторинга дорожного движения Sytadin, в 17:50 общая протяженность пробок в регионе Иль-де-Франс превысила 1000 километров. Этот показатель стал абсолютным рекордом для региона, значительно побив предыдущий максимум 2018 года (739 км). По состоянию на вечер ситуация остается критической, несмотря на незначительное снижение интенсивности движения.
Киев готовится к ограничениям для грузовиков из-за снегопадов и гололеда05.01.26, 18:24 • 2652 просмотра
В Париже выпало до 4 сантиметров снега, в Ле-Бурже - 5 сантиметров, а в отдельных районах Нормандии, Вандеи и Приморской Шаранты ожидается до 15 сантиметров снега.
Реакция властей и меры безопасности
Префектура полиции Парижа обратилась к гражданам с просьбой не перегружать линии экстренной помощи и звонить только в случаях прямой угрозы жизни. Представитель полиции Элен Денешер призвала работодателей максимально перевести сотрудников на дистанционный режим работы во вторник, 6 января.
В Нидерландах отменили более сотни авиарейсов из-за снегопада04.01.26, 20:35 • 11094 просмотра
Введенные ограничения:
- Школьные и междугородние автобусные перевозки полностью приостановлены в департаментах Уаза, Сомма и Майенн.
- Скорость движения на основных автомагистралях Иль-де-Франс ограничена до 80 км/ч.
- Грузовикам весом более 3,5 тонн запрещен выезд на ключевые трассы столичного региона.
- Авиакомпании сократили количество рейсов из парижских аэропортов на 15%.
Прогноз и ночной режим работы
Министр транспорта Филипп Табаро заявил, что условия на дорогах будут оставаться "чрезвычайно сложными" до утра вторника из-за сильных морозов, которые будут способствовать образованию гололеда. Чтобы предотвратить обледенение рельсов, оператор RATP принял решение запустить пустые поезда метро и трамваев, которые будут курсировать в течение всей ночи.
Вильнюсский аэропорт работал с ограничениями из-за рекордных снегопадов в Литве04.01.26, 23:44 • 3032 просмотра