В Нидерландах отменили более сотни авиарейсов из-за снегопада
Киев • УНН
Нидерландская авиакомпания KLM отменила 124 рейса из аэропорта Схипхол в Амстердаме на понедельник из-за зимней погоды. Это произошло после сотен отмен рейсов с пятницы из-за холодных условий и ожидания до 5 сантиметров свежего снега.
Нидерландская авиакомпания KLM заявила, что зимняя погода заставила ее отменить 124 рейса, запланированных на понедельник в аэропорт Схипхол в Амстердаме и из него, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Нидерландское отделение Air France-KLM уже отменило сотни рейсов с пятницы на фоне того, как холодные условия нарушают работу в Схипхоле.
Аэропорт предупредил пассажиров о задержках и отменах рейсов на фоне того, как персонал работает над удалением льда с самолетов.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в некоторых частях Нидерландов ожидается до 5 сантиметров свежего снега.
