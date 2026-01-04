Сбой радиочастот парализовал авиасообщение в Греции, тысячи пассажиров застряли
Киев • УНН
Все рейсы в Греции отменили из-за сбоя радиочастотного сигнала, парализовавшего связь в воздушном движении. Проблема связана со сбоями центральных радиочастотных систем в Афинской и Македонской зональной диспетчерской службе, задержано более 75 рейсов.
Рейсы по всей Греции были отменены в воскресенье после того, как сбой радиочастотного сигнала парализовал связь в воздушном движении, оставив тысячи пассажиров ждать и остановив работу аэропортов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
О причинах сбоев, которые начались рано утром в воскресенье и быстро обострились, мало что было понятно. Некоторые пролеты над греческим и региональным воздушным пространством все еще обслуживались, но на работу аэропортов были введены ограничения из соображений безопасности, сообщила греческая власть в сфере гражданской авиации.
Десятки рейсов были сорваны. "По какой-то причине все частоты внезапно были потеряны... Мы не могли связаться с самолетами в небе", - сказал государственному вещателю ERT Панайотис Псаррос, глава Ассоциации греческих авиадиспетчеров.
Он сказал, что проблема, похоже, была связана со сбоями центральных радиочастотных систем в Афинской и Македонской зональной диспетчерской службе, крупнейшем в стране центре управления воздушным движением, расположенном в Афинах. Он контролирует Афинский район полетной информации, огромное пространство воздушного пространства, находящееся под контролем греческих властей.
Системы отслеживания полетов показали, что греческое воздушное пространство было в значительной степени пустым. ERT сообщила, что прибытия и вылеты в аэропорту были приостановлены в 9:00 по местному времени (09:00 по Киеву), сообщая из терминала вылета в аэропорту Элефтериос Венизелос в Афинах, переполненного пассажирами.
"Нас не проинформировали о причине этой проблемы... безусловно, оборудование, которое мы имеем, практически устарело. Мы уже много раз поднимали этот вопрос в прошлом", - сказал Псаррос.
Представитель Министерства транспорта сообщил Reuters, что некоторым самолетам, направлявшимся на север и восток, разрешили вылететь. По словам чиновника, было задержано более 75 рейсов.
В Израиле представитель Управления аэропортов заявил, что греческое воздушное пространство было закрыто до 16:00 по местному времени (16:00 по Киеву), посоветовав путешественникам ожидать задержек в прибытии и вылете.
