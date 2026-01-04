Збій радіочастот паралізував авіасполучення в Греції, тисячі пасажирів застрягли
Київ • УНН
Всі рейси в Греції скасували через збій радіочастотного сигналу, що паралізував зв'язок у повітряному русі. Проблема пов'язана зі збоями центральних радіочастотних систем в Афінській та Македонській зональній диспетчерській службі, затримано понад 75 рейсів.
Рейси по всій Греції були скасовані в неділю після того, як збій радіочастотного сигналу паралізував зв'язок у повітряному русі, залишивши тисячі пасажирів очікувати та зупинивши роботу аеропортів, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Щодо причин збоїв, які почалися рано вранці в неділю та швидко загострилися, мало що було зрозуміло. Деякі прольоти над грецьким та регіональним повітряним простором все ще обслуговувалися, але на роботу аеропортів було запроваджено обмеження з міркувань безпеки, повідомила грецька влада у сфері цивільної авіації.
Десятки рейсів були зірвані. "З якоїсь причини всі частоти раптово були втрачені... Ми не могли зв'язатися з літаками в небі", - сказав державному мовнику ERT Панайотіс Псаррос, голова Асоціації грецьких авіадиспетчерів.
Він сказав, що проблема, схоже, була пов'язана зі збоями центральних радіочастотних систем у Афінській та Македонській зональній диспетчерській службі, найбільшому в країні центрі управління повітряним рухом, розташованому в Афінах. Він контролює Афінський район польотної інформації, величезний простір повітряного простору, що перебувають під контролем грецької влади.
Системи відстеження польотів показали, що грецький повітряний простір був значною мірою порожнім. ERT повідомила, що прибуття та вильоти в аеропорту були призупинені о 9:00 за місцевим часом (09:00 за Києвом), повідомляючи з терміналу вильоту в аеропорту Елефтеріос Венізелос в Афінах, переповненого пасажирами.
"Нас не поінформували про причину цієї проблеми... безумовно, обладнання, яке ми маємо, практично застаріле. Ми вже багато разів порушували це питання в минулому", - сказав Псаррос.
Посадовець Міністерства транспорту повідомив Reuters, що деяким літакам, що прямували на північ і схід, дозволили вилетіти. За словами чиновника, було затримано понад 75 рейсів.
В Ізраїлі речник Управління аеропортів заявив, що грецький повітряний простір був закритий до 16:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом), порадивши мандрівникам очікувати затримок у прибутті та вильоті.
Міжнародний аеропорт у Ємені призупинив роботу на тлі поглиблення кризи між Саудівською Аравією та ОАЕ02.01.26, 04:37 • 13612 переглядiв