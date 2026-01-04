Збій радіочастот паралізував авіасполучення в Греції, тисячі пасажирів застрягли

$42.170.00
49.550.00
ukenru
13:19 • 2936 перегляди
Зеленський анонсував призначення нового очільника Держприкордонслужби незабаром
11:20 • 17029 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
09:34 • 14931 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 33048 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 44998 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 53027 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 53195 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 49323 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 63134 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 84645 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1.7м/с
77%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
рф посилює маскування логістичних вузлів у новоросійську після ударів ЗСУ - АТЕШPhoto4 січня, 05:15 • 5906 перегляди
Сили оборони знешкодили 39 ворожих БпЛА під час нічних повітряних атак на УкраїнуPhoto4 січня, 06:36 • 8590 перегляди
Мін'юст нагадав правила складання графіка відпусток: що варто знати роботодавцям4 січня, 06:52 • 6428 перегляди
Протести охопили США після військової операції Трампа у Венесуелі та захоплення Мадуро08:44 • 6998 перегляди
У росії підірвали військовий “Камаз”, який перевозив особовий склад: окупанти зазнали втратVideo11:37 • 4506 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 84800 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 103541 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 114025 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 250650 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 186322 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Іран
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 18771 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 66918 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 76457 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 73823 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 186322 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The New York Times
Дипломатка

Збій радіочастот паралізував авіасполучення в Греції, тисячі пасажирів застрягли

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Всі рейси в Греції скасували через збій радіочастотного сигналу, що паралізував зв'язок у повітряному русі. Проблема пов'язана зі збоями центральних радіочастотних систем в Афінській та Македонській зональній диспетчерській службі, затримано понад 75 рейсів.

Збій радіочастот паралізував авіасполучення в Греції, тисячі пасажирів застрягли

Рейси по всій Греції були скасовані в неділю після того, як збій радіочастотного сигналу паралізував зв'язок у повітряному русі, залишивши тисячі пасажирів очікувати та зупинивши роботу аеропортів, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Щодо причин збоїв, які почалися рано вранці в неділю та швидко загострилися, мало що було зрозуміло. Деякі прольоти над грецьким та регіональним повітряним простором все ще обслуговувалися, але на роботу аеропортів було запроваджено обмеження з міркувань безпеки, повідомила грецька влада у сфері цивільної авіації.

Десятки рейсів були зірвані. "З якоїсь причини всі частоти раптово були втрачені... Ми не могли зв'язатися з літаками в небі", - сказав державному мовнику ERT Панайотіс Псаррос, голова Асоціації грецьких авіадиспетчерів.

Він сказав, що проблема, схоже, була пов'язана зі збоями центральних радіочастотних систем у Афінській та Македонській зональній диспетчерській службі, найбільшому в країні центрі управління повітряним рухом, розташованому в Афінах. Він контролює Афінський район польотної інформації, величезний простір повітряного простору, що перебувають під контролем грецької влади.

Системи відстеження польотів показали, що грецький повітряний простір був значною мірою порожнім. ERT повідомила, що прибуття та вильоти в аеропорту були призупинені о 9:00 за місцевим часом (09:00 за Києвом), повідомляючи з терміналу вильоту в аеропорту Елефтеріос Венізелос в Афінах, переповненого пасажирами.

"Нас не поінформували про причину цієї проблеми... безумовно, обладнання, яке ми маємо, практично застаріле. Ми вже багато разів порушували це питання в минулому", - сказав Псаррос.

Посадовець Міністерства транспорту повідомив Reuters, що деяким літакам, що прямували на північ і схід, дозволили вилетіти. За словами чиновника, було затримано понад 75 рейсів.

В Ізраїлі речник Управління аеропортів заявив, що грецький повітряний простір був закритий до 16:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом), порадивши мандрівникам очікувати затримок у прибутті та вильоті.

Міжнародний аеропорт у Ємені призупинив роботу на тлі поглиблення кризи між Саудівською Аравією та ОАЕ02.01.26, 04:37 • 13612 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуПодії
Техніка
Ізраїль
Афіни
Reuters
Греція