1 января, 13:04 • 31783 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 45172 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 39688 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 38176 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 139987 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 138979 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 50081 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 42882 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 36808 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 29750 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Международный аэропорт в Йемене приостановил работу на фоне углубления кризиса между Саудовской Аравией и ОАЭ

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Главные воздушные ворота Йемена, международный аэропорт Адена, приостановил работу из-за спора между Саудовской Аравией и ОАЭ относительно ограничений на рейсы. Это произошло на фоне крупнейшего за десятилетие кризиса в отношениях между Эр-Риядом и Абу-Даби.

Международный аэропорт в Йемене приостановил работу на фоне углубления кризиса между Саудовской Аравией и ОАЭ

Международный аэропорт Адена в Йемене приостановил работу на фоне углубляющегося кризиса между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что этот аэропорт, находящийся вне контроля хуситов, является главными воздушными воротами страны. Авиасообщение было остановлено из-за спора между двумя странами относительно ограничений на рейсы в ОАЭ.

ОАЭ поддерживают Южный переходный совет (STC), который контролирует значительную часть территорий на юге Йемена и не подчиняется правительству, признанному международным сообществом. Саудовская Аравия, которая поддерживает правительство, расценила действия STC как угрозу своей национальной безопасности, что вызвало крупнейший кризис в отношениях между Эр-Риядом и Абу-Даби за десятилетие

- пишет издание.

Указывается, что STC контролирует Министерство транспорта в коалиционном правительстве, которое обвинило Эр-Рияд во введении воздушной блокады, заявив, что Саудовская Аравия требовала, чтобы все рейсы проходили через ее территорию для дополнительных проверок. Впоследствии, по данным министерства, саудовская сторона уточнила, что ограничения касаются только рейсов между Аденом и ОАЭ.

Саудовский источник, в свою очередь, отрицал причастность к ограничениям, заявив, что требование относительно рейсов между Аденом и ОАЭ ввело само международно признанное правительство Йемена с целью сдерживания эскалации напряженности. После этого подконтрольное югу министерство транспорта якобы приказало полностью остановить авиасообщение, вместо соблюдения ограничений.

Контекст

В конце декабря сепаратисты на юге Йемена обвинили Саудовскую Аравию в нанесении авиаударов по их силам, что королевство не сразу признало после того, как предупредило силы о необходимости вывода войск из недавно захваченных ими губернаторств.

Ранее воздушное пространство Йемена было ненадолго закрыто после того, как сепаратистская группировка "Южный переходный совет" захватила территорию в провинции Хадрамаут.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Эр-Рияд
Абу-Даби
Саудовская Аравия
Объединенные Арабские Эмираты
Йемен