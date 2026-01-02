Международный аэропорт в Йемене приостановил работу на фоне углубления кризиса между Саудовской Аравией и ОАЭ

Международный аэропорт Адена в Йемене приостановил работу на фоне углубляющегося кризиса между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что этот аэропорт, находящийся вне контроля хуситов, является главными воздушными воротами страны. Авиасообщение было остановлено из-за спора между двумя странами относительно ограничений на рейсы в ОАЭ.

ОАЭ поддерживают Южный переходный совет (STC), который контролирует значительную часть территорий на юге Йемена и не подчиняется правительству, признанному международным сообществом. Саудовская Аравия, которая поддерживает правительство, расценила действия STC как угрозу своей национальной безопасности, что вызвало крупнейший кризис в отношениях между Эр-Риядом и Абу-Даби за десятилетие - пишет издание.

Указывается, что STC контролирует Министерство транспорта в коалиционном правительстве, которое обвинило Эр-Рияд во введении воздушной блокады, заявив, что Саудовская Аравия требовала, чтобы все рейсы проходили через ее территорию для дополнительных проверок. Впоследствии, по данным министерства, саудовская сторона уточнила, что ограничения касаются только рейсов между Аденом и ОАЭ.

Саудовский источник, в свою очередь, отрицал причастность к ограничениям, заявив, что требование относительно рейсов между Аденом и ОАЭ ввело само международно признанное правительство Йемена с целью сдерживания эскалации напряженности. После этого подконтрольное югу министерство транспорта якобы приказало полностью остановить авиасообщение, вместо соблюдения ограничений.

Контекст

В конце декабря сепаратисты на юге Йемена обвинили Саудовскую Аравию в нанесении авиаударов по их силам, что королевство не сразу признало после того, как предупредило силы о необходимости вывода войск из недавно захваченных ими губернаторств.

Ранее воздушное пространство Йемена было ненадолго закрыто после того, как сепаратистская группировка "Южный переходный совет" захватила территорию в провинции Хадрамаут.

