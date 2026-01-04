$42.170.00
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
15:39 • 10361 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 35134 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 23687 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 38350 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 49277 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 55728 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 54722 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 50334 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 64879 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
У Нідерландах скасували понад сотню авіарейсів через снігопад

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Нідерландська авіакомпанія KLM скасувала 124 рейси з аеропорту Схіпхол в Амстердамі на понеділок через зимову погоду. Це сталося після сотень скасувань рейсів з п'ятниці через холодні умови та очікування до 5 сантиметрів свіжого снігу.

У Нідерландах скасували понад сотню авіарейсів через снігопад

Нідерландська авіакомпанія KLM заявила, що зимова погода змусила її скасувати 124 рейси, заплановані на понеділок до та з аеропорту Схіпхол в Амстердамі, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Нідерландське відділення Air France-KLM вже скасувало сотні рейсів з п'ятниці, на тлі того, як холодні умови порушують роботу в Схіпхолі.

Аеропорт попередив пасажирів про затримки та скасування рейсів, на тлі того, як персонал працює над видаленням льоду з літаків.

За прогнозами синоптиків, найближчими днями в деяких частинах Нідерландів очікується до 5 сантиметрів свіжого снігу.

Збій радіочастот паралізував авіасполучення в Греції, тисячі пасажирів застрягли04.01.26, 16:27 • 3444 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Амстердам
Нідерланди