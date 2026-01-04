У Нідерландах скасували понад сотню авіарейсів через снігопад
Київ • УНН
Нідерландська авіакомпанія KLM скасувала 124 рейси з аеропорту Схіпхол в Амстердамі на понеділок через зимову погоду. Це сталося після сотень скасувань рейсів з п'ятниці через холодні умови та очікування до 5 сантиметрів свіжого снігу.
Нідерландська авіакомпанія KLM заявила, що зимова погода змусила її скасувати 124 рейси, заплановані на понеділок до та з аеропорту Схіпхол в Амстердамі, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Нідерландське відділення Air France-KLM вже скасувало сотні рейсів з п'ятниці, на тлі того, як холодні умови порушують роботу в Схіпхолі.
Аеропорт попередив пасажирів про затримки та скасування рейсів, на тлі того, як персонал працює над видаленням льоду з літаків.
За прогнозами синоптиків, найближчими днями в деяких частинах Нідерландів очікується до 5 сантиметрів свіжого снігу.
