15:52 • 12389 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 19596 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 43655 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 30212 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 43189 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 52104 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 57785 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 55596 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 50950 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 66023 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Вильнюсский аэропорт работал с ограничениями из-за рекордных снегопадов в Литве

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Работа Вильнюсского аэропорта была затруднена из-за аномальных снегопадов 4 января, что привело к задержкам рейсов. Это связано с самым толстым снежным покровом за 15 лет и необходимостью дополнительной расчистки полос.

Вильнюсский аэропорт работал с ограничениями из-за рекордных снегопадов в Литве

В воскресенье, 4 января, работа аэропорта Вильнюса была затруднена из-за аномальных осадков: на северо-западе Литвы зафиксирован самый толстый снежный покров за последние 15 лет. Из-за необходимости дополнительной расчистки взлетно-посадочных полос и обработки самолетов против обледенения в расписании прилетов и вылетов возникли задержки. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

Руководитель маркетинговой группы литовских аэропортов Агне Шалтените сообщила, что рейсы задерживаются по "естественным операционным причинам". По ее словам, ситуация в Вильнюсе является частью общерегиональной проблемы, поскольку неблагоприятные погодные условия наблюдаются и в других европейских авиахабах.

В Нидерландах отменили более сотни авиарейсов из-за снегопада04.01.26, 20:35 • 3008 просмотров

Согласно метеорологическим данным, в воскресенье в Литве преобладает сильный снег и мокрый снег при скорости ветра до 12 м/с, а на побережье порывы достигают 17 м/с. Температура воздуха колеблется от 4 градусов мороза до 1 градуса Цельсия.

Рекомендации для пассажиров

Администрация аэропорта предупреждает, что если интенсивность осадков не уменьшится, задержки рейсов могут продолжаться и в понедельник. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на официальных табло аэропорта и проверять статус своих вылетов непосредственно у авиаперевозчиков.

Сейчас аэропортовые службы работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности полетов. 

В Греции возобновили авиасообщение после масштабного сбоя радиосвязи04.01.26, 22:56 • 846 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
