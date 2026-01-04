Вильнюсский аэропорт работал с ограничениями из-за рекордных снегопадов в Литве
Киев • УНН
Работа Вильнюсского аэропорта была затруднена из-за аномальных снегопадов 4 января, что привело к задержкам рейсов. Это связано с самым толстым снежным покровом за 15 лет и необходимостью дополнительной расчистки полос.
В воскресенье, 4 января, работа аэропорта Вильнюса была затруднена из-за аномальных осадков: на северо-западе Литвы зафиксирован самый толстый снежный покров за последние 15 лет. Из-за необходимости дополнительной расчистки взлетно-посадочных полос и обработки самолетов против обледенения в расписании прилетов и вылетов возникли задержки. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.
Детали
Руководитель маркетинговой группы литовских аэропортов Агне Шалтените сообщила, что рейсы задерживаются по "естественным операционным причинам". По ее словам, ситуация в Вильнюсе является частью общерегиональной проблемы, поскольку неблагоприятные погодные условия наблюдаются и в других европейских авиахабах.
Согласно метеорологическим данным, в воскресенье в Литве преобладает сильный снег и мокрый снег при скорости ветра до 12 м/с, а на побережье порывы достигают 17 м/с. Температура воздуха колеблется от 4 градусов мороза до 1 градуса Цельсия.
Рекомендации для пассажиров
Администрация аэропорта предупреждает, что если интенсивность осадков не уменьшится, задержки рейсов могут продолжаться и в понедельник. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на официальных табло аэропорта и проверять статус своих вылетов непосредственно у авиаперевозчиков.
Сейчас аэропортовые службы работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности полетов.
