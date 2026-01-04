Вільнюський аеропорт працював з обмеженнями через рекордні снігопади у Литві
Київ • УНН
Робота Вільнюського аеропорту була ускладнена через аномальні снігопади 4 січня, що призвело до затримок рейсів. Це пов'язано з найтовстішим сніговим покривом за 15 років та необхідністю додаткового розчищення смуг.
У неділю, 4 січня, робота аеропорту Вільнюса була ускладнена через аномальні опади: на північному заході Литви зафіксовано найтовстіший сніговий покрив за останні 15 років. Через необхідність додаткового розчищення злітних смуг та обробки літаків проти обледеніння у розкладі прильотів та вильотів виникли затримки. Про це повідомляє LRT, пише УНН.
Деталі
Керівниця маркетингової групи литовських аеропортів Агне Шалтените повідомила, що рейси затримуються з "природних операційних причин". За її словами, ситуація у Вільнюсі є частиною загальнорегіональної проблеми, оскільки несприятливі погодні умови спостерігаються і в інших європейських авіахабах.
У Нідерландах скасували понад сотню авіарейсів через снігопад04.01.26, 20:35 • 2990 переглядiв
Згідно з метеорологічними даними, у неділю в Литві переважає сильний сніг та мокрий сніг при швидкості вітру до 12 м/с, а на узбережжі пориви сягають 17 м/с. Температура повітря коливається від 4 градусів морозу до 1 градуса Цельсія.
Рекомендації для пасажирів
Адміністрація аеропорту попереджає, що якщо інтенсивність опадів не зменшиться, затримки рейсів можуть тривати і в понеділок. Пасажирам рекомендують стежити за оновленнями на офіційних табло аеропорту та перевіряти статус своїх вильотів безпосередньо у авіаперевізників.
Зараз аеропортові служби працюють у посиленому режимі для забезпечення безпеки польотів.
У Греції відновили авіасполучення після масштабного збою радіозв’язку04.01.26, 22:56 • 824 перегляди