"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січня
4 січня, 09:34
Виробляють засоби зв'язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04
У п'яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Вільнюський аеропорт працював з обмеженнями через рекордні снігопади у Литві

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Робота Вільнюського аеропорту була ускладнена через аномальні снігопади 4 січня, що призвело до затримок рейсів. Це пов'язано з найтовстішим сніговим покривом за 15 років та необхідністю додаткового розчищення смуг.

Вільнюський аеропорт працював з обмеженнями через рекордні снігопади у Литві

У неділю, 4 січня, робота аеропорту Вільнюса була ускладнена через аномальні опади: на північному заході Литви зафіксовано найтовстіший сніговий покрив за останні 15 років. Через необхідність додаткового розчищення злітних смуг та обробки літаків проти обледеніння у розкладі прильотів та вильотів виникли затримки. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

Керівниця маркетингової групи литовських аеропортів Агне Шалтените повідомила, що рейси затримуються з "природних операційних причин". За її словами, ситуація у Вільнюсі є частиною загальнорегіональної проблеми, оскільки несприятливі погодні умови спостерігаються і в інших європейських авіахабах.

Згідно з метеорологічними даними, у неділю в Литві переважає сильний сніг та мокрий сніг при швидкості вітру до 12 м/с, а на узбережжі пориви сягають 17 м/с. Температура повітря коливається від 4 градусів морозу до 1 градуса Цельсія.

Рекомендації для пасажирів

Адміністрація аеропорту попереджає, що якщо інтенсивність опадів не зменшиться, затримки рейсів можуть тривати і в понеділок. Пасажирам рекомендують стежити за оновленнями на офіційних табло аеропорту та перевіряти статус своїх вильотів безпосередньо у авіаперевізників.

Зараз аеропортові служби працюють у посиленому режимі для забезпечення безпеки польотів. 

Степан Гафтко

Новини Світу
Литва