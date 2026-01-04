У Греції відновили авіасполучення після масштабного збою радіозв’язку

$42.170.00
49.550.00
ukenru
15:52 • 11544 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
15:39 • 17679 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 42248 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 28984 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 42303 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 51532 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 57323 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 55397 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 50811 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 65744 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
2.4м/с
85%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У росії підірвали військовий “Камаз”, який перевозив особовий склад: окупанти зазнали втратVideo4 січня, 11:37 • 15852 перегляди
Зеленський анонсував призначення нового очільника Держприкордонслужби незабаром4 січня, 13:19 • 16271 перегляди
ОПЕК+ погодилася підтримувати стабільний видобуток нафти попри розбіжності між членами4 січня, 13:35 • 12087 перегляди
кадиров з'явився на публіці з тростиною після повідомлень про його госпіталізацію4 січня, 13:58 • 20023 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto15:02 • 10465 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 93631 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 112323 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 121969 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 258099 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 194096 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Ігор Клименко
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Іран
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo17:30 • 9014 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі16:22 • 8928 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto15:02 • 10566 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 22868 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 70361 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times
The Hill

У Греції відновили авіасполучення після масштабного збою радіозв’язку

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Повітряний простір Греції був заблокований на кілька годин через безпрецедентний збій авіаційних радіочастот. Інцидент призвів до тривалих затримок для тисяч пасажирів у розпал святкового сезону.

У Греції відновили авіасполучення після масштабного збою радіозв’язку

У неділю, 4 січня, повітряний простір Греції було заблоковано на кілька годин через безпрецедентний збій авіаційних радіочастот. Масивні перешкоди, що розпочалися о 08:59 за місцевим часом, паралізували зв'язок між диспетчерами та пілотами, що змусило владу тимчасово припинити прийом та відправлення рейсів у всіх аеропортах країни. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними Управління цивільної авіації Греції, на частотах зафіксували "невизначений шум" у формі безперервного мимовільного випромінювання. Голова Асоціації грецьких авіадиспетчерів Панайотіс Псаррос заявив, що інцидент висвітлив критичну проблему старіючої інфраструктури, зазначивши, що країна використовує одну з найзастаріліших систем управління польотами в Європі.

Збій вплинув на всі наземні частоти та підрозділ Athens Approach, відповідальний за столичний аеропорт "Елефтеріос Венізелос". Попри повну втрату зв'язку на основних каналах, авіадиспетчери продовжували обслуговувати транзитні літаки, що пролітали над країною.

Відновлення польотів

Ближче до вечора роботу аеропортів вдалося частково відновити завдяки переходу на резервні частоти. Станом на кінець дня інтенсивність руху становила близько 45 рейсів на годину. Міністр інфраструктури та транспорту Христос Дімас запевнив, що ситуація не загрожувала безпеці польотів, проте інцидент призвів до тривалих затримок для тисяч пасажирів у розпал святкового сезону.

Збій радіочастот паралізував авіасполучення в Греції, тисячі пасажирів застрягли04.01.26, 16:27 • 4210 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Новий рік
Техніка
Reuters
Греція