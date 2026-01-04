У Греції відновили авіасполучення після масштабного збою радіозв’язку
Повітряний простір Греції був заблокований на кілька годин через безпрецедентний збій авіаційних радіочастот. Інцидент призвів до тривалих затримок для тисяч пасажирів у розпал святкового сезону.
У неділю, 4 січня, повітряний простір Греції було заблоковано на кілька годин через безпрецедентний збій авіаційних радіочастот. Масивні перешкоди, що розпочалися о 08:59 за місцевим часом, паралізували зв'язок між диспетчерами та пілотами, що змусило владу тимчасово припинити прийом та відправлення рейсів у всіх аеропортах країни. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За даними Управління цивільної авіації Греції, на частотах зафіксували "невизначений шум" у формі безперервного мимовільного випромінювання. Голова Асоціації грецьких авіадиспетчерів Панайотіс Псаррос заявив, що інцидент висвітлив критичну проблему старіючої інфраструктури, зазначивши, що країна використовує одну з найзастаріліших систем управління польотами в Європі.
Збій вплинув на всі наземні частоти та підрозділ Athens Approach, відповідальний за столичний аеропорт "Елефтеріос Венізелос". Попри повну втрату зв'язку на основних каналах, авіадиспетчери продовжували обслуговувати транзитні літаки, що пролітали над країною.
Відновлення польотів
Ближче до вечора роботу аеропортів вдалося частково відновити завдяки переходу на резервні частоти. Станом на кінець дня інтенсивність руху становила близько 45 рейсів на годину. Міністр інфраструктури та транспорту Христос Дімас запевнив, що ситуація не загрожувала безпеці польотів, проте інцидент призвів до тривалих затримок для тисяч пасажирів у розпал святкового сезону.
