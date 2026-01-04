В Греции возобновили авиасообщение после масштабного сбоя радиосвязи
Киев • УНН
Воздушное пространство Греции было заблокировано на несколько часов из-за беспрецедентного сбоя авиационных радиочастот. Инцидент привел к длительным задержкам для тысяч пассажиров в разгар праздничного сезона.
В воскресенье, 4 января, воздушное пространство Греции было заблокировано на несколько часов из-за беспрецедентного сбоя авиационных радиочастот. Массивные помехи, начавшиеся в 08:59 по местному времени, парализовали связь между диспетчерами и пилотами, что вынудило власти временно прекратить прием и отправление рейсов во всех аэропортах страны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным Управления гражданской авиации Греции, на частотах зафиксировали "неопределенный шум" в форме непрерывного самопроизвольного излучения. Глава Ассоциации греческих авиадиспетчеров Панайотис Псаррос заявил, что инцидент высветил критическую проблему стареющей инфраструктуры, отметив, что страна использует одну из самых устаревших систем управления полетами в Европе.
Сбой повлиял на все наземные частоты и подразделение Athens Approach, ответственное за столичный аэропорт "Элефтериос Венизелос". Несмотря на полную потерю связи на основных каналах, авиадиспетчеры продолжали обслуживать транзитные самолеты, пролетавшие над страной.
Возобновление полетов
Ближе к вечеру работу аэропортов удалось частично восстановить благодаря переходу на резервные частоты. По состоянию на конец дня интенсивность движения составляла около 45 рейсов в час. Министр инфраструктуры и транспорта Христос Димас заверил, что ситуация не угрожала безопасности полетов, однако инцидент привел к длительным задержкам для тысяч пассажиров в разгар праздничного сезона.
