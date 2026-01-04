В Греции возобновили авиасообщение после масштабного сбоя радиосвязи

$42.170.00
49.550.00
ukenru
15:52 • 11529 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
15:39 • 17652 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 42229 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 28967 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 42287 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 51525 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 57315 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 55395 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 50810 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 65739 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
2.4м/с
85%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В россии подорвали военный "КамАЗ", перевозивший личный состав: оккупанты понесли потериVideo4 января, 11:37 • 15852 просмотра
Зеленский анонсировал назначение нового главы Госпогранслужбы в скором времени4 января, 13:19 • 16271 просмотра
ОПЕК+ согласилась поддерживать стабильную добычу нефти, несмотря на разногласия между членами4 января, 13:35 • 12087 просмотра
кадыров появился на публике с тростью после сообщений о его госпитализации4 января, 13:58 • 20023 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto15:02 • 10465 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 93614 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 112307 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 121955 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 258084 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 194083 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Марко Рубио
Игорь Клименко
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Государственная граница Украины
Иран
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo17:30 • 9006 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле16:22 • 8916 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto15:02 • 10553 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 22865 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 70360 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
The New York Times
Холм

В Греции возобновили авиасообщение после масштабного сбоя радиосвязи

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Воздушное пространство Греции было заблокировано на несколько часов из-за беспрецедентного сбоя авиационных радиочастот. Инцидент привел к длительным задержкам для тысяч пассажиров в разгар праздничного сезона.

В Греции возобновили авиасообщение после масштабного сбоя радиосвязи

В воскресенье, 4 января, воздушное пространство Греции было заблокировано на несколько часов из-за беспрецедентного сбоя авиационных радиочастот. Массивные помехи, начавшиеся в 08:59 по местному времени, парализовали связь между диспетчерами и пилотами, что вынудило власти временно прекратить прием и отправление рейсов во всех аэропортах страны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным Управления гражданской авиации Греции, на частотах зафиксировали "неопределенный шум" в форме непрерывного самопроизвольного излучения. Глава Ассоциации греческих авиадиспетчеров Панайотис Псаррос заявил, что инцидент высветил критическую проблему стареющей инфраструктуры, отметив, что страна использует одну из самых устаревших систем управления полетами в Европе.

Сбой повлиял на все наземные частоты и подразделение Athens Approach, ответственное за столичный аэропорт "Элефтериос Венизелос". Несмотря на полную потерю связи на основных каналах, авиадиспетчеры продолжали обслуживать транзитные самолеты, пролетавшие над страной.

Возобновление полетов

Ближе к вечеру работу аэропортов удалось частично восстановить благодаря переходу на резервные частоты. По состоянию на конец дня интенсивность движения составляла около 45 рейсов в час. Министр инфраструктуры и транспорта Христос Димас заверил, что ситуация не угрожала безопасности полетов, однако инцидент привел к длительным задержкам для тысяч пассажиров в разгар праздничного сезона.

Сбой радиочастот парализовал авиасообщение в Греции, тысячи пассажиров застряли04.01.26, 16:27 • 4210 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Новый год
Техника
Reuters
Греция