Францію паралізували аномальні снігопади: в Іль-де-Франс зафіксовано понад 1000 кілометрів заторів
Київ • УНН
Північну Францію охопив сніговий циклон, що спричинив транспортний колапс та рекордні затори в Іль-де-Франс. У 26 департаментах оголошено помаранчевий рівень небезпеки, а рух на дорогах залишається критичним.
У понеділок, 5 січня, північну частину Франції охопив потужний сніговий циклон, що спричинив масштабний транспортний колапс. Через сніг та ожеледицю у 26 департаментах країни оголошено помаранчений рівень небезпеки, а на дорогах столичного регіону зафіксовано історичний рекорд заторів. Про це повідомляє BFMTV, пише УНН.
Деталі
За даними сервісу моніторингу дорожнього руху Sytadin, о 17:50 загальна довжина заторів у регіоні Іль-де-Франс перевищила 1000 кілометрів. Цей показник став абсолютним рекордом для регіону, значно побивши попередній максимум 2018 року (739 км). Станом на вечір ситуація залишається критичною, незважаючи на незначне зниження інтенсивності руху.
У Парижі випало до 4 сантиметрів снігу, у Ле-Бурже - 5 сантиметрів, а в окремих районах Нормандії, Вандеї та Приморської Шаранти очікується до 15 сантиметрів снігу.
Реакція влади та заходи безпеки
Префектура поліції Парижа звернулася до громадян із проханням не перевантажувати лінії екстреної допомоги та телефонувати лише у випадках прямої загрози життю. Речниця поліції Елен Денешер закликала роботодавців максимально перевести працівників на дистанційний режим роботи у вівторок, 6 січня.
Запроваджені обмеження:
- Шкільні та міжміські автобусні перевезення повністю призупинені у департаментах Уаза, Сомма та Маєнн.
- Швидкість руху на основних автомагістралях Іль-де-Франс обмежена до 80 км/год.
- Вантажівкам вагою понад 3,5 тонни заборонено виїзд на ключові траси столичного регіону.
- Авіакомпанії скоротили кількість рейсів із паризьких аеропортів на 15%.
Прогноз та нічний режим роботи
Міністр транспорту Філіп Табаро заявив, що умови на дорогах залишатимуться "надзвичайно складними" до ранку вівторка через сильні морози, які сприятимуть утворенню ожеледиці. Щоб запобігти обледенінню рейок, оператор RATP прийняв рішення запустити порожні потяги метро та трамваїв, які курсуватимуть протягом усієї ночі.
