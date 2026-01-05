Київ готується до обмежень для вантажівок через снігопади та ожеледь
Київ • УНН
Через погіршення погоди з 6 по 10 січня у Києві та області можливі снігопади, туман та ожеледиця. Це може призвести до тимчасового обмеження в'їзду великогабаритного транспорту до столиці.
У Києві через очікуване погіршення погодних умов можуть тимчасово обмежити в’їзд великогабаритного транспорту. За прогнозами синоптиків, із 6 до 10 січня в столиці та області можливі снігопади, мокрий сніг із дощем, туман і ожеледиця, що може ускладнити рух на дорогах. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на території Київщини та столиці. Із 6 до 10 січня очікується мінлива зимова погода зі зміною тиску й коливанням температури повітря. Можливі снігопади, які змінюватимуться на мокрий сніг із дощем. Місцями – туман, ожеледь, на дорогах ожеледиця
Зазначається, що у разі значного ускладнення погодних умов можуть обмежити в’їзд великогабаритного транспорту до міста. Для цього Київська обласна військова адміністрація визначила 55 пунктів контролю руху вантажівок і місць відстою транспорту на автомобільних дорогах держзначення.
Поради до водіїв:
- стежити за офіційними повідомленнями КМДА та КОВА;
- планувати маршрути з урахуванням обмежень;
- за можливості вибирати альтернативні шляхи.
Закликаємо киян у період негоди користуватися громадським транспортом замість власних авто. Це допоможе уникнути заторів і пришвидшить роботу комунальних служб і спецтехніки.
Також просимли водіїв дотримуватися правил паркування й не лишати авто на узбіччях, аби не заважати снігоприбиральній техніці. У разі потреби неправильно припарковані авто евакуйовуватимуть.
Пішоходів закликаємо бути уважними: рухайтеся обережно тротуарами та переходьте дорогу лише у визначених місцях
