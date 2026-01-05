$42.290.12
Ексклюзив
14:42 • 7472 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
14:05 • 16248 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
13:13 • 15458 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
12:32 • 22036 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 31609 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 88061 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 65755 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 90831 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 96840 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 67717 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
Київ готується до обмежень для вантажівок через снігопади та ожеледь

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Через погіршення погоди з 6 по 10 січня у Києві та області можливі снігопади, туман та ожеледиця. Це може призвести до тимчасового обмеження в'їзду великогабаритного транспорту до столиці.

Київ готується до обмежень для вантажівок через снігопади та ожеледь

У Києві через очікуване погіршення погодних умов можуть тимчасово обмежити в’їзд великогабаритного транспорту. За прогнозами синоптиків, із 6 до 10 січня в столиці та області можливі снігопади, мокрий сніг із дощем, туман і ожеледиця, що може ускладнити рух на дорогах. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на території Київщини та столиці. Із 6 до 10 січня очікується мінлива зимова погода зі зміною тиску й коливанням температури повітря. Можливі снігопади, які змінюватимуться на мокрий сніг із дощем. Місцями – туман, ожеледь, на дорогах ожеледиця

- йдеться  у повідомленні.

Зазначається, що у разі значного ускладнення погодних умов можуть обмежити в’їзд великогабаритного транспорту до міста. Для цього Київська обласна військова адміністрація визначила 55 пунктів контролю руху вантажівок і місць відстою транспорту на автомобільних дорогах держзначення.

Поради до водіїв:

  • стежити за офіційними повідомленнями КМДА та КОВА;
    • планувати маршрути з урахуванням обмежень;
      • за можливості вибирати альтернативні шляхи.

        Закликаємо киян у період негоди користуватися громадським транспортом замість власних авто. Це допоможе уникнути заторів і пришвидшить роботу комунальних служб і спецтехніки.

        - наголосили в КМДА.

        Також просимли водіїв дотримуватися правил паркування й не лишати авто на узбіччях, аби не заважати снігоприбиральній техніці. У разі потреби неправильно припарковані авто евакуйовуватимуть.

        Пішоходів закликаємо бути уважними: рухайтеся обережно тротуарами та переходьте дорогу лише у визначених місцях

        - закликали в КМДА.

        Ольга Розгон

