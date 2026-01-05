Киев готовится к ограничениям для грузовиков из-за снегопадов и гололеда
Киев • УНН
Из-за ухудшения погоды с 6 по 10 января в Киеве и области возможны снегопады, туман и гололедица. Это может привести к временному ограничению въезда крупногабаритного транспорта в столицу.
В Киеве из-за ожидаемого ухудшения погодных условий могут временно ограничить въезд крупногабаритного транспорта. По прогнозам синоптиков, с 6 по 10 января в столице и области возможны снегопады, мокрый снег с дождем, туман и гололедица, что может усложнить движение на дорогах. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на территории Киевщины и столицы. С 6 по 10 января ожидается переменчивая зимняя погода со сменой давления и колебанием температуры воздуха. Возможны снегопады, которые будут сменяться мокрым снегом с дождем. Местами – туман, гололед, на дорогах гололедица
Отмечается, что в случае значительного осложнения погодных условий могут ограничить въезд крупногабаритного транспорта в город. Для этого Киевская областная военная администрация определила 55 пунктов контроля движения грузовиков и мест отстоя транспорта на автомобильных дорогах госзначения.
Советы водителям:
- следить за официальными сообщениями КГГА и КОВА;
- планировать маршруты с учетом ограничений;
- по возможности выбирать альтернативные пути.
Призываем киевлян в период непогоды пользоваться общественным транспортом вместо собственных авто. Это поможет избежать пробок и ускорит работу коммунальных служб и спецтехники.
Также просим водителей соблюдать правила парковки и не оставлять авто на обочинах, чтобы не мешать снегоуборочной технике. В случае необходимости неправильно припаркованные авто будут эвакуированы.
Пешеходов призываем быть внимательными: двигайтесь осторожно по тротуарам и переходите дорогу только в определенных местах
