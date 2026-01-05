$42.290.12
49.580.03
Эксклюзив
14:42 • 7288 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05 • 16043 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13 • 15374 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
12:32 • 21950 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 31560 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 88007 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 65729 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 90800 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 96829 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 67699 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
публикации
Эксклюзивы
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
Киев готовится к ограничениям для грузовиков из-за снегопадов и гололеда

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Из-за ухудшения погоды с 6 по 10 января в Киеве и области возможны снегопады, туман и гололедица. Это может привести к временному ограничению въезда крупногабаритного транспорта в столицу.

Киев готовится к ограничениям для грузовиков из-за снегопадов и гололеда

В Киеве из-за ожидаемого ухудшения погодных условий могут временно ограничить въезд крупногабаритного транспорта. По прогнозам синоптиков, с 6 по 10 января в столице и области возможны снегопады, мокрый снег с дождем, туман и гололедица, что может усложнить движение на дорогах. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на территории Киевщины и столицы. С 6 по 10 января ожидается переменчивая зимняя погода со сменой давления и колебанием температуры воздуха. Возможны снегопады, которые будут сменяться мокрым снегом с дождем. Местами – туман, гололед, на дорогах гололедица

- говорится  в сообщении.

Отмечается, что в случае значительного осложнения погодных условий могут ограничить въезд крупногабаритного транспорта в город. Для этого Киевская областная военная администрация определила 55 пунктов контроля движения грузовиков и мест отстоя транспорта на автомобильных дорогах госзначения.

Советы водителям:

  • следить за официальными сообщениями КГГА и КОВА;
    • планировать маршруты с учетом ограничений;
      • по возможности выбирать альтернативные пути.

        Призываем киевлян в период непогоды пользоваться общественным транспортом вместо собственных авто. Это поможет избежать пробок и ускорит работу коммунальных служб и спецтехники.

        - подчеркнули в КГГА.

        Также просим водителей соблюдать правила парковки и не оставлять авто на обочинах, чтобы не мешать снегоуборочной технике. В случае необходимости неправильно припаркованные авто будут эвакуированы.

        Пешеходов призываем быть внимательными: двигайтесь осторожно по тротуарам и переходите дорогу только в определенных местах

        - призвали в КГГА.

        Ольга Розгон

        Общество Киев Авто
