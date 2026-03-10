$43.730.0850.540.36
Шварценеггер может вернуться к роли Конана: в Голливуде готовят фильм "King Conan"

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Арнольд Шварценеггер сыграет в ленте Король Конан о потере трона пожилым героем. Режиссером и сценаристом проекта стал Кристофер МакКуорри.

Шварценеггер может вернуться к роли Конана: в Голливуде готовят фильм "King Conan"

Культовый голливудский актер Арнольд Шварценеггер подтвердил, что может вернуться к роли легендарного Конана-варвара в новом фильме франшизы. По словам звезды, студия уже якобы привлекла режиссера - Кристофера МакКуорри, который работал над последними лентами серии "Миссия невыполнима", передает УНН со ссылкой на Movieweb.

Детали

Актер рассказал о развитии проекта во время выступления на фестивале Arnold Sports Festival в Колумбусе (штат Огайо). По его словам, студия Fox уже пригласила МакКуорри написать сценарий и снять фильм под названием "King Conan".

Они только что наняли фантастического сценариста и режиссера, который работал над последними фильмами с Томом Крузом. Именно он будет писать сценарий и снимать "Короля Конана"

- сказал Шварценеггер.

Актер впервые сыграл героя в культовой ленте "Конан-варвар" 1982 года, которая стала для него прорывом в Голливуде. Позже вышло продолжение - "Конан-разрушитель". Несмотря на прошедшие десятилетия, именно этот образ до сих пор считается одной из самых знаковых ролей Шварценеггера.

По словам 78-летнего актера, новый фильм будет учитывать возраст персонажа. В центре сюжета - Конан, который правил королевством около сорока лет, но внезапно теряет трон и вынужден вернуться к борьбе.

Роль должна соответствовать возрасту. Я все еще смогу кому-то надрать зад, но это будет немного иначе

- пошутил актер.

Ожидается, что история объединит масштабные битвы, магию и фантастических существ, а современные спецэффекты позволят сделать ленту более зрелищной.

Идея третьего фильма о Конане обсуждается в Голливуде уже много лет. В 2011 году франшизу даже перезапустили с Джейсоном Момоа в главной роли, однако фанаты продолжали ждать возвращения Шварценеггера к образу легендарного варвара.

Теперь с привлечением режиссера Кристофера МакКуорри проект "King Conan" может получить новую жизнь.

Напомним

Арнольд Шварценеггер, известный актер, перенес операцию по установке кардиостимулятора из-за врожденного порока сердца и хорошо выздоравливает.

Станислав Кармазин

