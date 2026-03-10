Шварценеггер може повернутися до ролі Конана: у Голлівуді готують фільм "King Conan"

$43.730.0850.540.36
ukenru
19:48 • 11483 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
19:03 • 26199 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 22488 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 29570 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 35432 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 22798 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 50412 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 31640 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 47749 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65764 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.5м/с
60%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Танкер з мільйоном барелів нафти прорвав "блокаду" Ормузької протоки9 березня, 15:02 • 36037 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters9 березня, 15:15 • 15762 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28 • 14596 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 13868 перегляди
Трамп скасовує санкції проти країн-покупців російської нафти22:56 • 16100 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 36938 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 45996 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 50388 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 51067 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 117154 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Юлія Свириденко
Арнольд Шварценеггер
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 10977 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 14044 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28 • 14765 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters9 березня, 15:15 • 15932 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo9 березня, 12:47 • 24345 перегляди
Актуальне
Фільм
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Шахед-136

Шварценеггер може повернутися до ролі Конана: у Голлівуді готують фільм "King Conan"

Київ • УНН

 • 496 перегляди

Арнольд Шварценеггер зіграє у стрічці Король Конан про втрату трону літнім героєм. Режисером та сценаристом проєкту став Крістофер МакКуоррі.

Шварценеггер може повернутися до ролі Конана: у Голлівуді готують фільм "King Conan"

Культовий голлівудський актор Арнольд Шварценеггер підтвердив, що може повернутися до ролі легендарного Конана-варвара у новому фільмі франшизи. За словами зірки, студія вже нібито залучила режисера - Крістофера МакКуоррі, який працював над останніми стрічками серії "Місія неможлива", передає УНН з посиланням на Movieweb.

Деталі

Актор розповів про розвиток проєкту під час виступу на фестивалі Arnold Sports Festival у Колумбусі (штат Огайо). За його словами, студія Fox вже запросила МакКуоррі написати сценарій і зняти фільм під назвою "King Conan".

Вони щойно найняли фантастичного сценариста і режисера, який працював над останніми фільмами з Томом Крузом. Саме він писатиме сценарій і зніматиме "Короля Конана"

- сказав Шварценеггер.

Актор уперше зіграв героя у культовій стрічці "Конан-варвар" 1982 року, яка стала для нього проривом у Голлівуді. Пізніше вийшло продовження - "Конан-руйнівник". Попри десятиліття, що минули, саме цей образ досі вважається однією з найзнаковіших ролей Шварценеггера.

За словами 78-річного актора, новий фільм враховуватиме вік персонажа. У центрі сюжету - Конан, який правив королівством близько сорока років, але раптово втрачає трон і змушений повернутися до боротьби.

Роль має відповідати віку. Я все ще зможу комусь надрати зад, але це буде трохи інакше

- пожартував актор.

Очікується, що історія поєднає масштабні битви, магію та фантастичних істот, а сучасні спецефекти дозволять зробити стрічку більш видовищною.

Ідея третього фільму про Конана обговорюється в Голлівуді вже багато років. У 2011 році франшизу навіть перезапустили з Джейсоном Момоа у головній ролі, однак фанати продовжували чекати повернення Шварценеггера до образу легендарного варвара.

Тепер із залученням режисера Крістофера МакКуоррі проєкт "King Conan" може отримати нове життя.

Нагадаємо

Арнольд Шварценеггер, відомий актор, переніс операцію зі встановлення кардіостимулятора через вроджену ваду серця і добре одужує.

З автографом у салоні: на аукціон виставили кастомізований Mercedes Шварценеггера21.12.23, 03:46 • 29052 перегляди

Станіслав Кармазін

Культура
Режисер
Фільм
Арнольд Шварценеггер