Шварценеггер може повернутися до ролі Конана: у Голлівуді готують фільм "King Conan"

Культовий голлівудський актор Арнольд Шварценеггер підтвердив, що може повернутися до ролі легендарного Конана-варвара у новому фільмі франшизи. За словами зірки, студія вже нібито залучила режисера - Крістофера МакКуоррі, який працював над останніми стрічками серії "Місія неможлива", передає УНН з посиланням на Movieweb.

Актор розповів про розвиток проєкту під час виступу на фестивалі Arnold Sports Festival у Колумбусі (штат Огайо). За його словами, студія Fox вже запросила МакКуоррі написати сценарій і зняти фільм під назвою "King Conan".

Вони щойно найняли фантастичного сценариста і режисера, який працював над останніми фільмами з Томом Крузом. Саме він писатиме сценарій і зніматиме "Короля Конана" - сказав Шварценеггер.

Актор уперше зіграв героя у культовій стрічці "Конан-варвар" 1982 року, яка стала для нього проривом у Голлівуді. Пізніше вийшло продовження - "Конан-руйнівник". Попри десятиліття, що минули, саме цей образ досі вважається однією з найзнаковіших ролей Шварценеггера.

За словами 78-річного актора, новий фільм враховуватиме вік персонажа. У центрі сюжету - Конан, який правив королівством близько сорока років, але раптово втрачає трон і змушений повернутися до боротьби.

Роль має відповідати віку. Я все ще зможу комусь надрати зад, але це буде трохи інакше - пожартував актор.

Очікується, що історія поєднає масштабні битви, магію та фантастичних істот, а сучасні спецефекти дозволять зробити стрічку більш видовищною.

Ідея третього фільму про Конана обговорюється в Голлівуді вже багато років. У 2011 році франшизу навіть перезапустили з Джейсоном Момоа у головній ролі, однак фанати продовжували чекати повернення Шварценеггера до образу легендарного варвара.

Тепер із залученням режисера Крістофера МакКуоррі проєкт "King Conan" може отримати нове життя.

