С автографом в салоне: на аукцион выставили кастомизированный Mercedes Шварценеггера

В США на аукцион Barrett-Jackson выставили Mercedes-Benz Unimog 1977 года, который ранее принадлежал кинозвезде и бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру. Об этом со ссылкой на сайт аукциона, передает УНН.

Детали

Лот №1297 - Этот кастом-пикап Mercedes-Benz Unimog U1300 SE 1977 года выпуска ранее принадлежал актеру и бывшему политику Арнольду Шварценеггеру - говорится в описании авто.

Отмечается, что в 2012 году автомобиль был эксклюзивно модифицирован и модернизирован специалистами компании Unimog Merex Mertec из Германии.

Mercedes Unimog получил стальные дуги, огромные внедорожные шины размером 445/65 R22 и дополнительную оптику, а в кузове обустроили скамейки. Салон машины обшили кожей, добавили аудиосистему Blaupunkt и камеру заднего вида.

Также будущего владельца авто ждет приятный сюрприз - в салоне Арнольд Шварценеггер оставил свой автограф.

Дополнение

Внедорожник оснащен 6,4-литровым шестицилиндровым турбодизелем мощностью 320 л.с. и 5-ступенчатой механической КПП. Кроме того, после модернизации в авто появилась пневмоподвеска.

Полный пробег авто не указывается, но указано, что после модернизации авто прошло 4300 км.

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Напомним,

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