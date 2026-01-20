$43.180.08
19 січня, 18:36 • 10669 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 20702 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 20570 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 22641 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 22144 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 25120 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 16660 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 39100 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 37511 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18648 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Понад 100 автомобілів зіткнулися на трасі в Мічигані через потужний снігопад: є поранені

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Масштабний снігопад у Мічигані спричинив масове зіткнення понад 100 транспортних засобів на міжштатній автомагістралі. Поліція перекрила рух, є багато постраждалих, але без загиблих.

Понад 100 автомобілів зіткнулися на трасі в Мічигані через потужний снігопад: є поранені

Понад 100 транспортних засобів зіткнулися один з одним або з'їхали з міжштатної автомагістралі в Мічигані (США) через масштабний снігопад у штаті. Про це повідомляє Associated Press, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що масивне скупчення автівок змусило поліцію штату Мічиган перекрити обидва напрямки автомагістралі 196 на південний захід від Гранд-Рапідс. Поліція штату повідомляє про багато постраждалих, при цьому загиблих немає.

Ця аварія – лише останній наслідок сильного зимового шторму, що рухається країною. Національна метеорологічна служба опублікувала попередження про надзвичайно низькі температури та можливі зимові шторми в кількох штатах, починаючи з північної Міннесоти та простягаючись на південь і схід до Вісконсина, Індіани, Огайо, Пенсільванії та Нью-Йорка

- йдеться у статті.

Видання додає, що днем раніше сніг випав у Флориді. Синоптики попередили, що в ніч на вівторок на більшій частині північно-центральної Флориди та південно-східної Джорджії можливі мінусові температури.

Нагадаємо

На початку січня сильні снігопади паралізували Європу: екстремальні температури та сильні снігопади призвели до скасування рейсів і поїздів, заторів на дорогах, а також до закриття шкіл у багатьох країнах.

Францію паралізували аномальні снігопади: в Іль-де-Франс зафіксовано понад 1000 кілометрів заторів05.01.26, 22:40 • 9677 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Дорожньо-транспортна пригода
Мічиган
Сполучені Штати Америки