Понад 100 автомобілів зіткнулися на трасі в Мічигані через потужний снігопад: є поранені

Понад 100 транспортних засобів зіткнулися один з одним або з'їхали з міжштатної автомагістралі в Мічигані (США) через масштабний снігопад у штаті. Про це повідомляє Associated Press, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що масивне скупчення автівок змусило поліцію штату Мічиган перекрити обидва напрямки автомагістралі 196 на південний захід від Гранд-Рапідс. Поліція штату повідомляє про багато постраждалих, при цьому загиблих немає.

Ця аварія – лише останній наслідок сильного зимового шторму, що рухається країною. Національна метеорологічна служба опублікувала попередження про надзвичайно низькі температури та можливі зимові шторми в кількох штатах, починаючи з північної Міннесоти та простягаючись на південь і схід до Вісконсина, Індіани, Огайо, Пенсільванії та Нью-Йорка - йдеться у статті.

Видання додає, що днем раніше сніг випав у Флориді. Синоптики попередили, що в ніч на вівторок на більшій частині північно-центральної Флориди та південно-східної Джорджії можливі мінусові температури.

Нагадаємо

На початку січня сильні снігопади паралізували Європу: екстремальні температури та сильні снігопади призвели до скасування рейсів і поїздів, заторів на дорогах, а також до закриття шкіл у багатьох країнах.

