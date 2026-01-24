170 миллионов американцев под ударом рекордной снежной бури: ожидается Нацгвардия и "морозные землетрясения"

$43.170.01
23:44 • 4968 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
20:34 • 7978 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
19:10 • 12111 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 13435 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 24535 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 22911 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 17585 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 24877 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 52671 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
23 января, 11:40 • 22067 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Популярные новости
"Ударил мою жену в грудь со словами "за*бали вы все": Михайличенко прокомментировал инцидент с избиением сантехника23 января, 14:25 • 10238 просмотра
В Житомирской области мужчина бросил "коктейль Молотова" в квартиру, где находилась его сожительница с малолетним сыном23 января, 14:40 • 4356 просмотра
США и ЕС планируют привлечь 800 млрд долларов на восстановление Украины после войны - Politico23 января, 15:44 • 4988 просмотра
Федоров назначил советницу по международным проектам, которая работала с Google и Microsoft23 января, 16:14 • 16058 просмотра
Педагогов незаконно заставляют дежурить в укрытиях и пунктах несокрушимости - образовательный омбудсмен23 января, 17:02 • 9982 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 24539 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 52671 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 75253 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 70936 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 73095 просмотра
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 22609 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 22078 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 37376 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 52717 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 47230 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
MIM-104 Patriot

170 миллионов американцев под ударом рекордной снежной бури: ожидается Нацгвардия и "морозные землетрясения"

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Масштабный зимний шторм охватил США, вызвав экстремальные снегопады и низкие температуры, угрожая "морозными землетрясениями" в Чикаго. Власти привлекают Нацгвардию, готовясь к ликвидации последствий стихии.

170 миллионов американцев под ударом рекордной снежной бури: ожидается Нацгвардия и "морозные землетрясения"

Масштабный зимний шторм, растянувшийся на 3200 километров от Техаса до штата Мэн, принес экстремальные снегопады и опасно низкие температуры на большую часть территории США. В Нью-Йорке, Нью-Джерси и округе Колумбия введено чрезвычайное положение, поскольку синоптики прогнозируют выпадение до 45 см снега, что может парализовать жизнь мегаполисов в течение выходных. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер официально обратилась за помощью к Национальной гвардии для проведения снегоочистительных работ, поскольку город готовится к одному из самых сильных снегопадов за последние годы. Подразделения гвардии, которые были размещены в столице еще в августе по приказу президента Дональда Трампа, теперь изменят фокус своей деятельности на поддержку коммунальных служб.

Разрушительный оползень в Новой Зеландии: на горе Маунгануи пропали без вести люди22.01.26, 05:39 • 4098 просмотров

Тем временем губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул призвала жителей избегать поездок, поскольку "чрезвычайно большой и сильный" шторм угрожает массовыми отключениями электроэнергии и перебоями в работе транспорта.

Феномен "морозных землетрясений" в Чикаго

На Среднем Западе, в частности в Чикаго, ожидается падение температуры до критических отметок, что может спровоцировать редкое явление – криосейсмы, или "морозные землетрясения". Метеоролог AccuWeather Адам Доути объясняет, что из-за мгновенного замерзания грунтовых вод вода расширяется настолько быстро, что это вызывает внезапные трещины в грунте, которые сопровождаются громкими звуками, похожими на взрывы или толчки земной коры. Жителей предупредили не паниковать, если они услышат грохот посреди ночи, поскольку это является естественной реакцией замерзшей земли.

Федеральный ответ и гуманитарная помощь

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм активировала Национальный центр координации реагирования для надзора за оказанием федеральной поддержки пострадавшим штатам.

Европу парализовали снегопады: отменены сотни рейсов и поездов, тысячи километров пробок, есть жертвы06.01.26, 14:01 • 7244 просмотра

В Техасе и Луизиане заранее созданы зоны сбора помощи, где размещено 250 000 порций готовой еды, 400 000 литров воды и десятки генераторов. Более 28 городских поисково-спасательных групп находятся в состоянии полной боевой готовности, а в центрах операций по чрезвычайным ситуациям развернуты группы специалистов по управлению инцидентами для быстрой ликвидации последствий стихии. 

Сильнейшие за 60 лет мощные снегопады и арктический холод парализовали движение в Азии20.01.26, 21:55 • 13563 просмотра

Степан Гафтко

