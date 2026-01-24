170 миллионов американцев под ударом рекордной снежной бури: ожидается Нацгвардия и "морозные землетрясения"

Масштабный зимний шторм, растянувшийся на 3200 километров от Техаса до штата Мэн, принес экстремальные снегопады и опасно низкие температуры на большую часть территории США. В Нью-Йорке, Нью-Джерси и округе Колумбия введено чрезвычайное положение, поскольку синоптики прогнозируют выпадение до 45 см снега, что может парализовать жизнь мегаполисов в течение выходных. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер официально обратилась за помощью к Национальной гвардии для проведения снегоочистительных работ, поскольку город готовится к одному из самых сильных снегопадов за последние годы. Подразделения гвардии, которые были размещены в столице еще в августе по приказу президента Дональда Трампа, теперь изменят фокус своей деятельности на поддержку коммунальных служб.

Тем временем губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул призвала жителей избегать поездок, поскольку "чрезвычайно большой и сильный" шторм угрожает массовыми отключениями электроэнергии и перебоями в работе транспорта.

Феномен "морозных землетрясений" в Чикаго

На Среднем Западе, в частности в Чикаго, ожидается падение температуры до критических отметок, что может спровоцировать редкое явление – криосейсмы, или "морозные землетрясения". Метеоролог AccuWeather Адам Доути объясняет, что из-за мгновенного замерзания грунтовых вод вода расширяется настолько быстро, что это вызывает внезапные трещины в грунте, которые сопровождаются громкими звуками, похожими на взрывы или толчки земной коры. Жителей предупредили не паниковать, если они услышат грохот посреди ночи, поскольку это является естественной реакцией замерзшей земли.

Федеральный ответ и гуманитарная помощь

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм активировала Национальный центр координации реагирования для надзора за оказанием федеральной поддержки пострадавшим штатам.

В Техасе и Луизиане заранее созданы зоны сбора помощи, где размещено 250 000 порций готовой еды, 400 000 литров воды и десятки генераторов. Более 28 городских поисково-спасательных групп находятся в состоянии полной боевой готовности, а в центрах операций по чрезвычайным ситуациям развернуты группы специалистов по управлению инцидентами для быстрой ликвидации последствий стихии.

