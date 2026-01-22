Разрушительный оползень в Новой Зеландии: на горе Маунгануи пропали без вести люди

$43.180.08
50.320.20
ukenru
22:20 • 3896 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 12469 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 18833 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 29721 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 20992 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 33738 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 36140 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 20970 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21846 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 39686 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ЕС блокирует торговое соглашение с США в знак протеста против Гренландии21 января, 17:45 • 3842 просмотра
Разоблачен первый заместитель главы одной из райгосадминистраций Киева на схемах уклонения от мобилизацииPhoto21 января, 17:52 • 3482 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 6126 просмотра
Вернуть графики отключений света для Киева сейчас не получится - ДТЭК21 января, 18:42 • 3132 просмотра
В Офисе президента нет отопления, работников просят не использовать электрообогреватели – советница руководителя21 января, 18:56 • 4766 просмотра
публикации
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 29716 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 33736 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 31643 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 36139 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 52048 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Геннадий Труханов
Леонардо да Винчи
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Давос
Европа
Реклама
УНН Lite
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto23:40 • 1504 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 6180 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 8718 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 31643 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 29225 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Boeing Starliner

Разрушительный оползень в Новой Зеландии: на горе Маунгануи пропали без вести люди

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Мощный тропический шторм вызвал масштабный оползень на горе Маунгануи в Новой Зеландии, накрыв популярный кемпинг. Несколько человек официально считаются пропавшими без вести, продолжается поисковая операция.

Разрушительный оползень в Новой Зеландии: на горе Маунгануи пропали без вести люди

Сильный тропический шторм вызвал масштабное наводнение и оползень, который накрыл популярный кемпинг на горе Маунгануи на Северном острове Новой Зеландии. В четверг утром экстренные службы начали эвакуацию парка отдыха, где потоки грязи и камней повредили палатки, жилые фургоны и хозяйственные постройки. В настоящее время продолжается поисковая операция, поскольку несколько человек официально считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Из-за стихийного бедствия власти ввели чрезвычайное положение в северных регионах страны и вдоль восточного побережья, в частности на полуострове Коромандел и в заливе Пленти. Наводнение привело к обесточиванию целых городов – тысячи жителей остаются без электроэнергии.

Масштабное наводнение в Африке: более 200 погибших и тысячи эвакуированных17.01.26, 07:51 • 6138 просмотров

Помимо инцидента на Маунгануи, полиция ищет мужчину, которого смыло рекой вблизи Уоркворта, и еще двух человек, пропавших после оползня в районе Папамое.

Прогнозы синоптиков и ограничения для населения

По данным национальной метеорологической службы MetService, причиной катастрофических ливней стал тропический минимум. Метеоролог Мматапело Макгабутлейн отметил, что влияние шторма будет длительным и затронет популярные места отдыха в течение праздничных выходных.

Это влияние, вероятно, будет длительным и далеко идущим и может продолжиться на долгие выходные в популярных местах отдыха

 – предупредил специалист.

Из-за непогоды государственные учреждения и предприятия остаются закрытыми, что совпадает с подготовкой к празднованию годовщины Окленда 26 января. Власти призывают граждан избегать опасных зон и оставаться в безопасности, пока уровень воды не начнет снижаться. 

Наводнения в Австралии: в Новом Южном Уэльсе спасены 20 человек, есть погибшая18.01.26, 07:35 • 5840 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Bloomberg L.P.
Новая Зеландия