Разрушительный оползень в Новой Зеландии: на горе Маунгануи пропали без вести люди
Мощный тропический шторм вызвал масштабный оползень на горе Маунгануи в Новой Зеландии, накрыв популярный кемпинг. Несколько человек официально считаются пропавшими без вести, продолжается поисковая операция.
Сильный тропический шторм вызвал масштабное наводнение и оползень, который накрыл популярный кемпинг на горе Маунгануи на Северном острове Новой Зеландии. В четверг утром экстренные службы начали эвакуацию парка отдыха, где потоки грязи и камней повредили палатки, жилые фургоны и хозяйственные постройки. В настоящее время продолжается поисковая операция, поскольку несколько человек официально считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Из-за стихийного бедствия власти ввели чрезвычайное положение в северных регионах страны и вдоль восточного побережья, в частности на полуострове Коромандел и в заливе Пленти. Наводнение привело к обесточиванию целых городов – тысячи жителей остаются без электроэнергии.
Помимо инцидента на Маунгануи, полиция ищет мужчину, которого смыло рекой вблизи Уоркворта, и еще двух человек, пропавших после оползня в районе Папамое.
Прогнозы синоптиков и ограничения для населения
По данным национальной метеорологической службы MetService, причиной катастрофических ливней стал тропический минимум. Метеоролог Мматапело Макгабутлейн отметил, что влияние шторма будет длительным и затронет популярные места отдыха в течение праздничных выходных.
Это влияние, вероятно, будет длительным и далеко идущим и может продолжиться на долгие выходные в популярных местах отдыха
Из-за непогоды государственные учреждения и предприятия остаются закрытыми, что совпадает с подготовкой к празднованию годовщины Окленда 26 января. Власти призывают граждан избегать опасных зон и оставаться в безопасности, пока уровень воды не начнет снижаться.
