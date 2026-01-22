Разрушительный оползень в Новой Зеландии: на горе Маунгануи пропали без вести люди

Сильный тропический шторм вызвал масштабное наводнение и оползень, который накрыл популярный кемпинг на горе Маунгануи на Северном острове Новой Зеландии. В четверг утром экстренные службы начали эвакуацию парка отдыха, где потоки грязи и камней повредили палатки, жилые фургоны и хозяйственные постройки. В настоящее время продолжается поисковая операция, поскольку несколько человек официально считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Из-за стихийного бедствия власти ввели чрезвычайное положение в северных регионах страны и вдоль восточного побережья, в частности на полуострове Коромандел и в заливе Пленти. Наводнение привело к обесточиванию целых городов – тысячи жителей остаются без электроэнергии.

Помимо инцидента на Маунгануи, полиция ищет мужчину, которого смыло рекой вблизи Уоркворта, и еще двух человек, пропавших после оползня в районе Папамое.

Прогнозы синоптиков и ограничения для населения

По данным национальной метеорологической службы MetService, причиной катастрофических ливней стал тропический минимум. Метеоролог Мматапело Макгабутлейн отметил, что влияние шторма будет длительным и затронет популярные места отдыха в течение праздничных выходных.

Это влияние, вероятно, будет длительным и далеко идущим и может продолжиться на долгие выходные в популярных местах отдыха – предупредил специалист.

Из-за непогоды государственные учреждения и предприятия остаются закрытыми, что совпадает с подготовкой к празднованию годовщины Окленда 26 января. Власти призывают граждан избегать опасных зон и оставаться в безопасности, пока уровень воды не начнет снижаться.

