Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 12466 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 18830 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 29716 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 20991 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 33736 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 36139 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 20970 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21846 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 39686 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Руйнівний зсув у Новій Зеландії: на горі Маунгануї зникли безвісти люди

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Потужний тропічний шторм спричинив масштабний зсув ґрунту на горі Маунгануї в Новій Зеландії, накривши популярний кемпінг. Кілька осіб офіційно вважаються зниклими безвісти, триває пошукова операція.

Руйнівний зсув у Новій Зеландії: на горі Маунгануї зникли безвісти люди

Сильний тропічний шторм спричинив масштабну повінь та зсув ґрунту, який накрив популярний кемпінг на горі Маунгануї на Північному острові Нової Зеландії. У четвер вранці екстрені служби розпочали евакуацію парку відпочинку, де потоки бруду та каміння пошкодили намети, житлові фургони та господарські будівлі. Наразі триває пошукова операція, оскільки кілька осіб офіційно вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Через стихійне лихо влада запровадила надзвичайний стан у північних регіонах країни та вздовж східного узбережжя, зокрема на півострові Коромандель та в затоці Пленті. Повінь призвела до знеструмлення цілих міст – тисячі мешканців залишаються без електроенергії.

Масштабна повінь в Африці: понад 200 загиблих та тисячі евакуйованих17.01.26, 07:51 • 6138 переглядiв

Окрім інциденту на Маунгануї, поліція шукає чоловіка, якого змило річкою поблизу Воркворта, та ще двох осіб, зниклих після зсуву в районі Папамое.

Прогнози синоптиків та обмеження для населення

За даними національної метеорологічної служби MetService, причиною катастрофічних злив став тропічний мінімум. Метеоролог Мматапело Макгабутлейн зазначив, що вплив шторму буде тривалим і зачепить популярні місця відпочинку протягом святкових вихідних.

Цей вплив, ймовірно, буде тривалим і далекосяжним і може продовжитися на довгі вихідні в популярних місцях відпочинку

 – попередив фахівець.

Через негоду державні установи та підприємства залишаються закритими, що збігається з підготовкою до святкування річниці Окленда 26 січня. Влада закликає громадян уникати небезпечних зон та залишатися в безпеці, доки рівень води не почне знижуватися. 

Повені в Австралії: у Новому Південному Уельсі врятовано 20 осіб, є загибла18.01.26, 07:35 • 5840 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуПогода та довкілля
