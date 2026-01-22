Руйнівний зсув у Новій Зеландії: на горі Маунгануї зникли безвісти люди

Сильний тропічний шторм спричинив масштабну повінь та зсув ґрунту, який накрив популярний кемпінг на горі Маунгануї на Північному острові Нової Зеландії. У четвер вранці екстрені служби розпочали евакуацію парку відпочинку, де потоки бруду та каміння пошкодили намети, житлові фургони та господарські будівлі. Наразі триває пошукова операція, оскільки кілька осіб офіційно вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Через стихійне лихо влада запровадила надзвичайний стан у північних регіонах країни та вздовж східного узбережжя, зокрема на півострові Коромандель та в затоці Пленті. Повінь призвела до знеструмлення цілих міст – тисячі мешканців залишаються без електроенергії.

Окрім інциденту на Маунгануї, поліція шукає чоловіка, якого змило річкою поблизу Воркворта, та ще двох осіб, зниклих після зсуву в районі Папамое.

Прогнози синоптиків та обмеження для населення

За даними національної метеорологічної служби MetService, причиною катастрофічних злив став тропічний мінімум. Метеоролог Мматапело Макгабутлейн зазначив, що вплив шторму буде тривалим і зачепить популярні місця відпочинку протягом святкових вихідних.

Через негоду державні установи та підприємства залишаються закритими, що збігається з підготовкою до святкування річниці Окленда 26 січня. Влада закликає громадян уникати небезпечних зон та залишатися в безпеці, доки рівень води не почне знижуватися.

