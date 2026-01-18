Повені в Австралії: у Новому Південному Уельсі врятовано 20 осіб, є загибла
Київ • УНН
Зливи на східному узбережжі Австралії спричинили масштабні повені, що призвело до евакуації. У Новому Південному Уельсі врятували 20 осіб, одна жінка загинула.
Сильні зливи на східному узбережжі Австралії спричинили масштабні раптові повені, що змусило владу штату Новий Південний Уельс оголосити екстрену евакуацію. Станом на неділю рятувальні служби вивели з небезпечних зон 20 осіб. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
У столиці штату Сіднеї мешканців низинного передмістя Наррабін евакуювали пізно ввечері в суботу через стрімке підняття рівня води. За даними національної метеорологічної служби, на північних околицях міста лише за ранок неділі випало близько 72,4 мм опадів.
Трагічний інцидент зафіксовано поблизу міста Вуллонгонг (66 км на південь від Сіднея): через негоду на жінку впала гілка дерева, від отриманих травм вона загинула.
Робота екстрених служб
Державна служба з надзвичайних ситуацій (SES) зафіксувала понад 1400 звернень за допомогою з моменту початку шторму.
Сталося багато раптових повеней, які паралізували рух. Ми очікуємо, що деякі дороги залишатимуться закритими протягом тривалого часу
Синоптики прогнозують продовження опадів, що може погіршити ситуацію в уже підтоплених регіонах. Жителям рекомендовано уникати поїздок територіями, де оголошено попередження про небезпеку.
