17 січня, 12:49 • 17110 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 32273 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 25931 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 37427 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 46274 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 38763 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 56994 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 29453 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 45095 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 36693 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Повені в Австралії: у Новому Південному Уельсі врятовано 20 осіб, є загибла

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Зливи на східному узбережжі Австралії спричинили масштабні повені, що призвело до евакуації. У Новому Південному Уельсі врятували 20 осіб, одна жінка загинула.

Повені в Австралії: у Новому Південному Уельсі врятовано 20 осіб, є загибла

Сильні зливи на східному узбережжі Австралії спричинили масштабні раптові повені, що змусило владу штату Новий Південний Уельс оголосити екстрену евакуацію. Станом на неділю рятувальні служби вивели з небезпечних зон 20 осіб. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У столиці штату Сіднеї мешканців низинного передмістя Наррабін евакуювали пізно ввечері в суботу через стрімке підняття рівня води. За даними національної метеорологічної служби, на північних околицях міста лише за ранок неділі випало близько 72,4 мм опадів.

Масштабна повінь в Африці: понад 200 загиблих та тисячі евакуйованих17.01.26, 07:51 • 5346 переглядiв

Трагічний інцидент зафіксовано поблизу міста Вуллонгонг (66 км на південь від Сіднея): через негоду на жінку впала гілка дерева, від отриманих травм вона загинула.

Робота екстрених служб

Державна служба з надзвичайних ситуацій (SES) зафіксувала понад 1400 звернень за допомогою з моменту початку шторму.

Сталося багато раптових повеней, які паралізували рух. Ми очікуємо, що деякі дороги залишатимуться закритими протягом тривалого часу

– повідомила помічниця комісара SES Соня Ойстон.

Синоптики прогнозують продовження опадів, що може погіршити ситуацію в уже підтоплених регіонах. Жителям рекомендовано уникати поїздок територіями, де оголошено попередження про небезпеку. 

Повені в Австралії паралізували постачання металургійного вугілля: запроваджено "форс-мажор"16.01.26, 06:32 • 4407 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуПогода та довкілля
Reuters
Австралія