Повені в Австралії паралізували постачання металургійного вугілля: запроваджено "форс-мажор"

15 січня, 22:04 • 5720 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 17768 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 25521 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 58496 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 70227 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 37502 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 33991 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 52985 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 42453 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 44662 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Без прямого втручання: рф допомагає Ірану придушувати протести - ЗМІ15 січня, 18:48 • 2536 перегляди
Постійна рада ОБСЄ обговорила масові ракетні та безпілотні атаки росії проти України - Сибіга15 січня, 19:21 • 2910 перегляди
Свириденко: Міносвіти і КМДА мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року 15 січня, 19:58 • 5740 перегляди
Президент Чехії Павел закликав замінити співчуття Україні на пряму та чітку підтримкуVideo15 січня, 20:52 • 2844 перегляди
Нафта різко подешевшала: ринок заспокоївся після відмови США від удару по Ірану00:25 • 3172 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 14735 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 47339 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 58495 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 70227 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 61226 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Тім Волз
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Білий дім
Венесуела
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 10698 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 23378 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 45073 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 78802 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 69722 перегляди
Повені в Австралії паралізували постачання металургійного вугілля: запроваджено "форс-мажор"

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Сильні зливи та повені на північному сході Австралії, спричинені циклоном "Коджі", призвели до збоїв у гірничодобувному секторі. Це викликало зростання цін на австралійське металургійне вугілля преміумкласу.

Повені в Австралії паралізували постачання металургійного вугілля: запроваджено "форс-мажор"
Фото: Reuters

Сильні зливи та масштабні повені на північному сході Австралії, спричинені наслідками тропічного циклону "Коджі", призвели до серйозних збоїв у роботі гірничодобувного сектору Квінсленду. Через затоплення шахт та критичне пошкодження залізничних шляхів ключові виробники вугілля були змушені офіційно оголосити про неможливість виконання контрактних зобов’язань. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Станом на 16 січня кілька великих гравців ринку, зокрема Stanmore Resources Ltd., M Resources, Pembroke Resources та Fitzroy Coal Sales, оголосили про стан "форс-мажору" щодо частини своїх поставок. Це означає, що компанії звільняються від відповідальності за затримки через обставини непереборної сили.

Масштабні лісові пожежі в Аргентині: вогонь знищив 12 000 гектарів та загрожує населеним пунктам12.01.26, 02:16 • 6132 перегляди

Хоча такі гіганти, як Glencore та Anglo American, поки не вдалися до аналогічних кроків, вони вже підтвердили значні логістичні труднощі. Зокрема, Glencore зіткнулася з обмеженням постачання мідного концентрату до своїх плавильних заводів через закриття залізничної лінії Маунт-Айза.

Вплив на ціни та логістичний колапс

Природна стихія миттєво відгукнулася на світових ринках. Ціна на австралійське металургійне вугілля преміумкласу за останній тиждень зросла з 218,75 доларів до 232,95 доларів за тонну.

Стародавні породи Австралії розкрили нові дані про формування континентів та Місяця01.01.26, 21:10 • 5066 переглядiв

Головною проблемою стала не лише вода в розрізах шахт, а й так зване "насичення земляного полотна" під залізницею, що робить колії непридатними для важких вантажних потягів. У морських портах, таких як Далрімпл-Бей (DBCT), утворилися величезні черги: понад 40 суден очікують на завантаження, оскільки підвезення вугілля з глибини материка практично зупинене.

Тривожні прогнози синоптиків

Ситуація може погіршитися вже на початку наступного тижня. Бюро метеорології Австралії (BoM) попередило про формування нової погодної системи в Кораловому морі, яка загрожує регіону повторними зливами та черговою хвилею паводків. Це ставить під загрозу зусилля з відновлення транспортного сполучення, які вже тривають у постраждалих районах.

Паралельно з повенями на півночі, негода вирує і на півдні країни: у штаті Вікторія раптові підтоплення на Великій океанській дорозі призвели до блокування трас та пошкодження приватного майна. 

Понад 15 тисяч осель у темряві: циклон "Коджі" розтрощив узбережжя Квінсленда в Австралії11.01.26, 07:56 • 5864 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуПогода та довкілля
Bloomberg
Австралія