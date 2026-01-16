Повені в Австралії паралізували постачання металургійного вугілля: запроваджено "форс-мажор"

Фото: Reuters

Сильні зливи та масштабні повені на північному сході Австралії, спричинені наслідками тропічного циклону "Коджі", призвели до серйозних збоїв у роботі гірничодобувного сектору Квінсленду. Через затоплення шахт та критичне пошкодження залізничних шляхів ключові виробники вугілля були змушені офіційно оголосити про неможливість виконання контрактних зобов’язань. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Станом на 16 січня кілька великих гравців ринку, зокрема Stanmore Resources Ltd., M Resources, Pembroke Resources та Fitzroy Coal Sales, оголосили про стан "форс-мажору" щодо частини своїх поставок. Це означає, що компанії звільняються від відповідальності за затримки через обставини непереборної сили.

Хоча такі гіганти, як Glencore та Anglo American, поки не вдалися до аналогічних кроків, вони вже підтвердили значні логістичні труднощі. Зокрема, Glencore зіткнулася з обмеженням постачання мідного концентрату до своїх плавильних заводів через закриття залізничної лінії Маунт-Айза.

Вплив на ціни та логістичний колапс

Природна стихія миттєво відгукнулася на світових ринках. Ціна на австралійське металургійне вугілля преміумкласу за останній тиждень зросла з 218,75 доларів до 232,95 доларів за тонну.

Головною проблемою стала не лише вода в розрізах шахт, а й так зване "насичення земляного полотна" під залізницею, що робить колії непридатними для важких вантажних потягів. У морських портах, таких як Далрімпл-Бей (DBCT), утворилися величезні черги: понад 40 суден очікують на завантаження, оскільки підвезення вугілля з глибини материка практично зупинене.

Тривожні прогнози синоптиків

Ситуація може погіршитися вже на початку наступного тижня. Бюро метеорології Австралії (BoM) попередило про формування нової погодної системи в Кораловому морі, яка загрожує регіону повторними зливами та черговою хвилею паводків. Це ставить під загрозу зусилля з відновлення транспортного сполучення, які вже тривають у постраждалих районах.

Паралельно з повенями на півночі, негода вирує і на півдні країни: у штаті Вікторія раптові підтоплення на Великій океанській дорозі призвели до блокування трас та пошкодження приватного майна.

