Понад 15 тисяч осель у темряві: циклон "Коджі" розтрощив узбережжя Квінсленда в Австралії
Київ • УНН
Тропічний циклон "Коджі" обрушився на Квінсленд, Австралія, залишивши без електропостачання 15 000 домогосподарств. Стихія спричинила руйнування та критичну норму опадів, загрожуючи повенями.
Тропічний циклон "Коджі" завдав потужного удару по північно-східному штату Австралії Квінсленд, залишивши без електропостачання тисячі родин. Стихія, що супроводжувалася руйнівним вітром до 95 км/год, перетнула берегову лінію в неділю, спричинивши значні пошкодження інфраструктури, приватних будинків та плавзасобів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За заявою прем'єр-міністра штату Девіда Крісафуллі, внаслідок удару стихії знеструмлено близько 15 000 домогосподарств. Найбільше постраждав туристичний центр Маккей та райони між містами Ейр і Боуен. Окрім обривів ліній електропередач, зафіксовано численні факти руйнування майна та блокування основних дорожніх магістралей.
Лісові пожежі в Австралії: знищено понад 130 будівель, тисячі людей без світла10.01.26, 08:12 • 4106 переглядiв
"Коджі" приніс у регіон критичну норму опадів - до 200 мм лише за одну ніч. Влада штату попереджає, що попри послаблення циклону до рівня тропічного мінімуму, зливи триватимуть ще 24-48 годин.
Загроза катастрофічних повеней
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе охарактеризував ризик раптових повеней як "серйозну загрозу" для населення узбережжя. Місцеві служби порятунку переведені в режим підвищеної готовності, оскільки опади можуть спровокувати вихід річок із берегів у найближчу добу.
Попри масштабні руйнування, уряд Квінсленда запевняє, що ситуація контрольована, а відновлювальні роботи розпочнуться одразу після стабілізації погодних умов, яка очікується не раніше понеділка.
Негода в Європі за тиждень забрала життя майже 15 людей10.01.26, 21:14 • 3148 переглядiв