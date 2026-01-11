$42.990.00
Понад 15 тисяч осель у темряві: циклон "Коджі" розтрощив узбережжя Квінсленда в Австралії

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Тропічний циклон "Коджі" обрушився на Квінсленд, Австралія, залишивши без електропостачання 15 000 домогосподарств. Стихія спричинила руйнування та критичну норму опадів, загрожуючи повенями.

Понад 15 тисяч осель у темряві: циклон "Коджі" розтрощив узбережжя Квінсленда в Австралії

Тропічний циклон "Коджі" завдав потужного удару по північно-східному штату Австралії Квінсленд, залишивши без електропостачання тисячі родин. Стихія, що супроводжувалася руйнівним вітром до 95 км/год, перетнула берегову лінію в неділю, спричинивши значні пошкодження інфраструктури, приватних будинків та плавзасобів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За заявою прем'єр-міністра штату Девіда Крісафуллі, внаслідок удару стихії знеструмлено близько 15 000 домогосподарств. Найбільше постраждав туристичний центр Маккей та райони між містами Ейр і Боуен. Окрім обривів ліній електропередач, зафіксовано численні факти руйнування майна та блокування основних дорожніх магістралей.

Лісові пожежі в Австралії: знищено понад 130 будівель, тисячі людей без світла10.01.26, 08:12 • 4106 переглядiв

"Коджі" приніс у регіон критичну норму опадів - до 200 мм лише за одну ніч. Влада штату попереджає, що попри послаблення циклону до рівня тропічного мінімуму, зливи триватимуть ще 24-48 годин.

Загроза катастрофічних повеней

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе охарактеризував ризик раптових повеней як "серйозну загрозу" для населення узбережжя. Місцеві служби порятунку переведені в режим підвищеної готовності, оскільки опади можуть спровокувати вихід річок із берегів у найближчу добу.

Попри масштабні руйнування, уряд Квінсленда запевняє, що ситуація контрольована, а відновлювальні роботи розпочнуться одразу після стабілізації погодних умов, яка очікується не раніше понеділка. 

Негода в Європі за тиждень забрала життя майже 15 людей10.01.26, 21:14 • 3148 переглядiв

Степан Гафтко

