Австралійського актора Кріса Гемсворта бачили в оточенні поліції на парковці заповідника Брокен Хед. Він розмовляв з п'ятьма офіцерами, відповідаючи на їхні запитання.
Тропічний циклон "Альфред" досяг східного узбережжя Австралії зі швидкістю вітру 80 км/год. Найбільше постраждало місто Голд-Кост, де понад 112 тисяч людей залишились без електропостачання.
Біля острова Брібі в Австралії акула напала на 17-річну дівчину, яка плавала у воді. Інцидент стався за 80 км від Брісбена, отримані травми виявилися несумісними з життям.
323 флакони з небезпечними вірусами, включаючи Хендра, Ліссавірус і Хантавірус, зникли з лабораторії в Квінсленді. Влада розпочала
розслідування найбільшого порушення протоколів біозахисту, хоча стверджує про відсутність ризику для населення.
В австралійському зоопарку Marineland Melanesia помер 110-річний крокодил Кассіус завдовжки 5,48 метра. Рептилія прожила в неволі
37 років і вважалася найбільшою серед утримуваних у неволі крокодилів.
У Кернсі, Австралія, гелікоптер впав на дах готелю, призвівши до евакуації 300-400 людей. Двоє гостей готелю госпіталізовані, а гвинти вертольота впали в басейн та на еспланаду.
Каякери в Квінсленді врятували валлабі, яке могло затонути під час сильних повеней.
Понад 300 мешканців були евакуйовані в австралійському штаті Квінсленд через повінь, спричинену тропічним циклоном. Автомобільні
та залізничні шляхи заблоковані, будинки затоплені, а місто Кернс ризикує залишитися без чистої води.