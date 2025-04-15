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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26205 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 156408 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 139134 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134802 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134768 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196419 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77590 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164667 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Австралійського актора Кріса Гемсворта бачили в оточенні поліції на парковці заповідника Брокен Хед. Він розмовляв з п'ятьма офіцерами, відповідаючи на їхні запитання.

Новини Світу • 28 березня, 15:27 • 106045 перегляди

В Австралії циклон "Альфред" залишив понад 330 тисяч будинків і підприємств без світла

Тропічний циклон "Альфред" досяг східного узбережжя Австралії зі швидкістю вітру 80 км/год. Найбільше постраждало місто Голд-Кост, де понад 112 тисяч людей залишились без електропостачання.

Новини Світу • 9 березня, 04:12 • 23705 перегляди

Смертельний напад акули на пляжі в Австралії: що відомо про трагедію

Біля острова Брібі в Австралії акула напала на 17-річну дівчину, яка плавала у воді. Інцидент стався за 80 км від Брісбена, отримані травми виявилися несумісними з життям.

Новини Світу • 4 лютого, 05:15 • 28634 перегляди

З австралійської лабораторії зникли сотні зразків смертельних вірусів

323 флакони з небезпечними вірусами, включаючи Хендра, Ліссавірус і Хантавірус, зникли з лабораторії в Квінсленді. Влада розпочала розслідування найбільшого порушення протоколів біозахисту, хоча стверджує про відсутність ризику для населення.

Новини Світу • 11 грудня, 11:23 • 14978 перегляди

В Австралії помер найбільший у світі крокодил, якого утримували у неволі

В австралійському зоопарку Marineland Melanesia помер 110-річний крокодил Кассіус завдовжки 5,48 метра. Рептилія прожила в неволі 37 років і вважалася найбільшою серед утримуваних у неволі крокодилів.

Новини Світу • 2 листопада, 13:34 • 21202 перегляди

Гелікоптер впав на дах готелю в Австралії: сотні людей евакуйовані

У Кернсі, Австралія, гелікоптер впав на дах готелю, призвівши до евакуації 300-400 людей. Двоє гостей готелю госпіталізовані, а гвинти вертольота впали в басейн та на еспланаду.

Суспільство • 11 серпня, 23:01 • 29443 перегляди

В Австралії люди на байдарках рятують кенгуру після повені: відео

Каякери в Квінсленді врятували валлабі, яке могло затонути під час сильних повеней.

УНН Lite • 19 грудня, 12:38 • 22633 перегляди

Затоплені аеропорти та крокодили, що плавають вулицями: Австралію накрила потужна повінь

Понад 300 мешканців були евакуйовані в австралійському штаті Квінсленд через повінь, спричинену тропічним циклоном. Автомобільні та залізничні шляхи заблоковані, будинки затоплені, а місто Кернс ризикує залишитися без чистої води.

Новини Світу • 19 грудня, 10:07 • 32710 перегляди