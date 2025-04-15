В Австралії помер найбільший у світі крокодил, якого утримували у неволі

В австралійському зоопарку Marineland Melanesia помер 110-річний крокодил Кассіус завдовжки 5,48 метра. Рептилія прожила в неволі 37 років і вважалася найбільшою серед утримуваних у неволі крокодилів.