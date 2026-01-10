Через масштабні лісові пожежі поблизу Мельбурна в Австралії оголосили стан стихійного лиха

МАГАТЕ закликало рф та Україну домовитись про припинення вогню біля ЗАЕС

МАГАТЕ закликало рф та Україну домовитись про припинення вогню біля ЗАЕС 9 січня, 18:25 • 3240 перегляди

Київ до кінця дня перейде на планові графіки відключень світла - Свириденко

Київ до кінця дня перейде на планові графіки відключень світла - Свириденко 9 січня, 18:48 • 3160 перегляди

Трамп розпочав зустріч з керівниками нафтових компаній після захоплення п’ятого підсанкційного танкера

Трамп розпочав зустріч з керівниками нафтових компаній після захоплення п’ятого підсанкційного танкера 9 січня, 20:57 • 3690 перегляди