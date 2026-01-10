Через масштабні лісові пожежі поблизу Мельбурна в Австралії оголосили стан стихійного лиха

$42.990.27
9 січня, 20:32
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 17879 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 23260 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 23627 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 20423 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 19415 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 14121 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13251 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 9578 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13203 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Зеленський: основна російська тактика – намагатись повністю "вимкнути" міста
МАГАТЕ закликало рф та Україну домовитись про припинення вогню біля ЗАЕС
Київ до кінця дня перейде на планові графіки відключень світла - Свириденко
Трамп розпочав зустріч з керівниками нафтових компаній після захоплення п'ятого підсанкційного танкера
Не згадали про росію та назвали війну "кризою": Катар відреагував на удар по своєму посольству в Києві
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіант
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 85308 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джон Гілі
Руслан Стефанчук
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Велика Британія
Китай
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті
Через масштабні лісові пожежі поблизу Мельбурна в Австралії оголосили стан стихійного лиха

Київ • УНН

 • 20 перегляди

У штаті Вікторія, Австралія, оголошено стан стихійного лиха через три лісові пожежі надзвичайного рівня. Влада отримала розширені повноваження для евакуації та боротьби з вогнем.

Через масштабні лісові пожежі поблизу Мельбурна в Австралії оголосили стан стихійного лиха

У суботу, 10 січня, у південно-східному австралійському штаті Вікторія запровадили стан стихійного лиха. Прем'єр-міністерка Жасінта Аллан підписала відповідну декларацію, що охоплює 18 муніципалітетів та гірськолижний курорт, через три лісові пожежі надзвичайного рівня складності. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Оголошення стану стихійного лиха надає уряду розширені повноваження: влада може примусово евакуювати населення, обмежувати пересування регіоном та реквізувати приватну власність для боротьби з вогнем. За словами Жасінти Аллан, пожежі поширюються надто швидко, що робить захист людських життів пріоритетом номер один.

Через раптові повені в Афганістані загинуло щонайменше 17 людей01.01.26, 19:11 • 4944 перегляди

Наразі троє осіб - чоловік, жінка та дитина - вважаються зниклими безвісти. Хоча пік спеки у Вікторії почав спадати, ситуація залишається критичною через тривалу посуху, яка тривала більшу частину 2025 року.

Кліматична ситуація в Австралії

Поки пожежники борються з вогнем на південному сході, інші регіони країни потерпають від протилежних природних аномалій:

  • Новий Південний Уельс - у передмістях Сіднея зафіксовано найспекотніший день за останні роки.
    • Квінсленд - оголошено попередження про повені через наближення тропічного циклону з Коралового моря.

      Вікторія є одним із найбільш пожежонебезпечних регіонів світу. Масштаби нинішнього лиха вже порівнюють із трагічними подіями "Чорної суботи" 2009 року. Вчені зазначають, що задимлення від австралійських пожеж цього сезону вже досягло берегів Аргентини, що свідчить про глобальний масштаб екологічної катастрофи. 

      Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі08.01.26, 14:46 • 21739 переглядiв

      Степан Гафтко

