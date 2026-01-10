Через масштабні лісові пожежі поблизу Мельбурна в Австралії оголосили стан стихійного лиха
Київ • УНН
У штаті Вікторія, Австралія, оголошено стан стихійного лиха через три лісові пожежі надзвичайного рівня. Влада отримала розширені повноваження для евакуації та боротьби з вогнем.
У суботу, 10 січня, у південно-східному австралійському штаті Вікторія запровадили стан стихійного лиха. Прем'єр-міністерка Жасінта Аллан підписала відповідну декларацію, що охоплює 18 муніципалітетів та гірськолижний курорт, через три лісові пожежі надзвичайного рівня складності. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Оголошення стану стихійного лиха надає уряду розширені повноваження: влада може примусово евакуювати населення, обмежувати пересування регіоном та реквізувати приватну власність для боротьби з вогнем. За словами Жасінти Аллан, пожежі поширюються надто швидко, що робить захист людських життів пріоритетом номер один.
Наразі троє осіб - чоловік, жінка та дитина - вважаються зниклими безвісти. Хоча пік спеки у Вікторії почав спадати, ситуація залишається критичною через тривалу посуху, яка тривала більшу частину 2025 року.
Кліматична ситуація в Австралії
Поки пожежники борються з вогнем на південному сході, інші регіони країни потерпають від протилежних природних аномалій:
- Новий Південний Уельс - у передмістях Сіднея зафіксовано найспекотніший день за останні роки.
- Квінсленд - оголошено попередження про повені через наближення тропічного циклону з Коралового моря.
Вікторія є одним із найбільш пожежонебезпечних регіонів світу. Масштаби нинішнього лиха вже порівнюють із трагічними подіями "Чорної суботи" 2009 року. Вчені зазначають, що задимлення від австралійських пожеж цього сезону вже досягло берегів Аргентини, що свідчить про глобальний масштаб екологічної катастрофи.
