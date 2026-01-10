Из-за масштабных лесных пожаров вблизи Мельбурна в Австралии объявили чрезвычайное положение
Киев • УНН
В штате Виктория, Австралия, объявлено чрезвычайное положение из-за трех лесных пожаров чрезвычайного уровня. Власти получили расширенные полномочия для эвакуации и борьбы с огнем.
В субботу, 10 января, в юго-восточном австралийском штате Виктория ввели чрезвычайное положение. Премьер-министр Жасинта Аллан подписала соответствующую декларацию, охватывающую 18 муниципалитетов и горнолыжный курорт, из-за трех лесных пожаров чрезвычайного уровня сложности. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Объявление чрезвычайного положения предоставляет правительству расширенные полномочия: власти могут принудительно эвакуировать население, ограничивать передвижение по региону и реквизировать частную собственность для борьбы с огнем. По словам Жасинты Аллан, пожары распространяются слишком быстро, что делает защиту человеческих жизней приоритетом номер один.
Из-за внезапных наводнений в Афганистане погибли по меньшей мере 17 человек01.01.26, 19:11 • 4944 просмотра
В настоящее время трое человек - мужчина, женщина и ребенок - считаются пропавшими без вести. Хотя пик жары в Виктории начал спадать, ситуация остается критической из-за длительной засухи, которая продолжалась большую часть 2025 года.
Климатическая ситуация в Австралии
Пока пожарные борются с огнем на юго-востоке, другие регионы страны страдают от противоположных природных аномалий:
- Новый Южный Уэльс - в пригородах Сиднея зафиксирован самый жаркий день за последние годы.
- Квинсленд - объявлено предупреждение о наводнениях из-за приближения тропического циклона из Кораллового моря.
Виктория является одним из самых пожароопасных регионов мира. Масштабы нынешнего бедствия уже сравнивают с трагическими событиями "Черной субботы" 2009 года. Ученые отмечают, что задымление от австралийских пожаров в этом сезоне уже достигло берегов Аргентины, что свидетельствует о глобальном масштабе экологической катастрофы.
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали08.01.26, 14:46 • 21738 просмотров