Из-за масштабных лесных пожаров вблизи Мельбурна в Австралии объявили чрезвычайное положение

$42.990.27
50.180.25
ukenru
9 января, 20:32 • 8170 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 17853 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 23244 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 23611 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 20411 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 19405 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 14112 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13250 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 9578 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13202 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3м/с
80%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский: основная российская тактика – пытаться полностью "выключить" города9 января, 18:05 • 2960 просмотра
МАГАТЭ призвало ha и Украину договориться о прекращении огня возле ЗАЭС9 января, 18:25 • 3186 просмотра
Киев до конца дня перейдет на плановые графики отключений света - Свириденко9 января, 18:48 • 3104 просмотра
Трамп начал встречу с руководителями нефтяных компаний после захвата пятого подсанкционного танкера9 января, 20:57 • 3612 просмотра
Не упомянули о России и назвали войну "кризисом": Катар отреагировал на удар по своему посольству в Киеве9 января, 20:58 • 7480 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 15836 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 61746 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 89692 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 63163 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 85306 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Джон Хили
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 59802 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 62494 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 83848 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 102214 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 142762 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм

Из-за масштабных лесных пожаров вблизи Мельбурна в Австралии объявили чрезвычайное положение

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В штате Виктория, Австралия, объявлено чрезвычайное положение из-за трех лесных пожаров чрезвычайного уровня. Власти получили расширенные полномочия для эвакуации и борьбы с огнем.

Из-за масштабных лесных пожаров вблизи Мельбурна в Австралии объявили чрезвычайное положение

В субботу, 10 января, в юго-восточном австралийском штате Виктория ввели чрезвычайное положение. Премьер-министр Жасинта Аллан подписала соответствующую декларацию, охватывающую 18 муниципалитетов и горнолыжный курорт, из-за трех лесных пожаров чрезвычайного уровня сложности. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Объявление чрезвычайного положения предоставляет правительству расширенные полномочия: власти могут принудительно эвакуировать население, ограничивать передвижение по региону и реквизировать частную собственность для борьбы с огнем. По словам Жасинты Аллан, пожары распространяются слишком быстро, что делает защиту человеческих жизней приоритетом номер один.

Из-за внезапных наводнений в Афганистане погибли по меньшей мере 17 человек01.01.26, 19:11 • 4944 просмотра

В настоящее время трое человек - мужчина, женщина и ребенок - считаются пропавшими без вести. Хотя пик жары в Виктории начал спадать, ситуация остается критической из-за длительной засухи, которая продолжалась большую часть 2025 года.

Климатическая ситуация в Австралии

Пока пожарные борются с огнем на юго-востоке, другие регионы страны страдают от противоположных природных аномалий:

  • Новый Южный Уэльс - в пригородах Сиднея зафиксирован самый жаркий день за последние годы.
    • Квинсленд - объявлено предупреждение о наводнениях из-за приближения тропического циклона из Кораллового моря.

      Виктория является одним из самых пожароопасных регионов мира. Масштабы нынешнего бедствия уже сравнивают с трагическими событиями "Черной субботы" 2009 года. Ученые отмечают, что задымление от австралийских пожаров в этом сезоне уже достигло берегов Аргентины, что свидетельствует о глобальном масштабе экологической катастрофы. 

      Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали08.01.26, 14:46 • 21738 просмотров

      Степан Гафтко

      Новости МираПогода и окружающая среда
      Bloomberg L.P.
      Квинсленд
      Аргентина
      Австралия