Австралийского актера Криса Хемсворта видели в окружении полиции на парковке заповедника Брокен Хед. Он разговаривал с пятью
офицерами, отвечая на их вопросы.
Тропический циклон "Альфред" достиг восточного побережья Австралии со скоростью ветра 80 км/ч. Больше всего пострадал город
Голд-Кост, где более 112 тысяч человек остались без электроснабжения.
Возле острова Бриби в Австралии акула напала на 17-летнюю девушку, которая плавала в воде. Инцидент произошел в 80 км от Брисбена,
полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
323 флакона с опасными вирусами, включая Хендра, Лиссавирус и Хантавирус, исчезли из лаборатории в Квинсленде. Власти начали
расследование крупнейшего нарушения протоколов биозащиты, хотя утверждают об отсутствии риска для населения.
В австралийском зоопарке Marineland Melanesia умер 110-летний крокодил Кассиус длиной 5,48 метра. Рептилия прожила в неволе 37 лет
и считалась самой крупной среди содержащихся в неволе крокодилов.
В Кернсе, Австралия, вертолет упал на крышу отеля, приведя к эвакуации 300-400 человек. Двое гостей отеля госпитализированы, а
винты вертолета упали в бассейн и на эспланаду.
Каякеры в Квинсленде спасли валлаби, которое могло затонуть во время сильных наводнений.
Более 300 жителей были эвакуированы в австралийском штате Квинсленд из-за наводнения, вызванного тропическим циклоном. Автомобильные и железнодорожные пути заблокированы, дома затоплены, а город Кернс рискует остаться без чистой воды.