В Австралии люди на байдарках спасают кенгуру после наводнения: видео

В Австралии каякеры спасли кенгуру, который мог бы затонуть из-за мощных наводнений в штате Квинсленд. Об этом пишет УНН со ссылкой на SBS.

Детали

Известно, что группа каякеров отправилась на прогулку, чтобы посмотреть на результаты наводнения. Во время заплыва они увидели валлаби - вид кенгуру, который отличается небольшим размером. Животное пыталось самостоятельно преодолеть затопленную местность, чтобы спастись от наводнения. Мужчины помогли кенгуру добраться до твердой поверхности и отпустили.

Также отмечается, что во время наводнения за день выпало до 800 миллиметров осадков. В результате многие людей остались в своих домах без электричества, а железные дороги и мосты затоплены.

Напомним,

Более 300 жителей были эвакуированы в австралийском штате Квинсленд из-за наводнения, вызванного тропическим циклоном. Автомобильные и железнодорожные пути заблокированы, дома затоплены, а город Кернс рискует остаться без чистой воды.

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