В Исландии произошло извержение вулкана
Киев • УНН
Извержение вулкана произошло на исландском полуострове Рейкьянес
На полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии после нескольких недель интенсивной сейсмической активности произошло извержение вулкана, пишет УНН со ссылкой на BBC News.
Детали
Около 4000 человек ранее были эвакуированы из рыбацкого городка Гриндавик, а ближайший геотермальный курорт Голубая лагуна был закрыт.
По данным Исландского метеорологического бюро, извержение началось к северу от города в 22:17 по местному времени. Длина трещины в вулкане составляет около 3,5 км, скорость потока лавы составляет от 100 до 200 кубических метров в секунду, сообщили в метеорологическом бюро. Там добавили, что это гораздо больше, чем во время предыдущих извержений на полуострове Рейкьянес за последние годы.
В регионе вокруг столицы Рейкьявика с конца октября наблюдается рост сейсмической активности.
Метеорологическое бюро сообщило, что извержение произошло примерно в 4 км к северо-востоку от Гриндавика, и сейсмическая активность распространялась в сторону города.
На изображениях и видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как лава извергается из вулкана только через час после того, как было обнаружено землетрясение или сейсмические события.
Извержение можно увидеть из Рейкьявика, который лежит примерно в 42 км к северо-востоку от Гриндавика.
Полиция предупредила людей держаться подальше от этого района.
По состоянию на 07:00 по Гринвичу сообщений о травмированных не поступало.
Министр иностранных дел Исландии Бьярни Бенедиктссон заявил в X, что "нет никаких перебоев с полетами в Исландию и из нее, а международные полетные коридоры остаются открытыми".
Дополнение
Исландия уже несколько недель находится в состоянии повышенной готовности из-за возможного извержения вулкана, а в прошлом месяце власти приказали людям покинуть Гриндавик в качестве меры предосторожности.
В апреле 2010 года извержение вулкана Эйяфьятлайокудль привело к крупнейшему закрытию европейского воздушного пространства со времен Второй мировой войны из-за большого облака пепла.
Убытки оценили в 1,5-2,5 млрд евро.
В Исландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на исландском полуострове Рейкьянес.
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