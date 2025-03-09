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В Австралии циклон "Альфред" оставил более 330 тысяч домов и предприятий без света

Киев • УНН

 • 23646 просмотра

Тропический циклон "Альфред" достиг восточного побережья Австралии со скоростью ветра 80 км/ч. Больше всего пострадал город Голд-Кост, где более 112 тысяч человек остались без электроснабжения.

В Австралии циклон "Альфред" оставил более 330 тысяч домов и предприятий без света

Тропический циклон "Альфред" достиг восточного побережья Австралии, обрушившись на город Брисбен (штат Квинсленд). Сотни тысяч австралийцев остались без света. Об этом сообщает информационное агентство Reuters и издание The Guardian, передает УНН.

Детали

Как сообщает информационное агентство, на момент выхода на сушу скорость ветра в эпицентре составляла около 80 км/ч, что соответствует тропическому шторму. ​

Циклон "Альфред" оставил более 330 тысяч домов и предприятий без электроэнергии. Власти призвали жителей оставаться бдительными из-за опасности сильных ветров и возможных наводнений.

Около 316 540 человек были обесточены на юго-востоке Квинсленда, где больше всего пострадал город Голд-Кост, более 112 000 человек были обесточены из-за системы штормов

- говорится в сообщении Reuters.

Отмечается, что местные службы продолжают работать над восстановлением электроснабжения и ликвидацией последствий стихии. Жителей пострадавших районов просят соблюдать указания властей и быть осторожными при передвижении по затопленным территориям.​

Напоминаем

Шторм "Эовин" с порывами ветра до 183 км/ч оставил без электричества около миллиона объектов в Ирландии и Британии. Стихия унесла как минимум две жизни, повредила инфраструктуру и привела к масштабным перебоям в транспортном сообщении.

Шторм "Эрминия" обрушился на Италию и Францию: пострадали целые регионы29.01.25, 15:05 • 36121 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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