В Австралии циклон "Альфред" оставил более 330 тысяч домов и предприятий без света
Киев • УНН
Тропический циклон "Альфред" достиг восточного побережья Австралии со скоростью ветра 80 км/ч. Больше всего пострадал город Голд-Кост, где более 112 тысяч человек остались без электроснабжения.
Тропический циклон "Альфред" достиг восточного побережья Австралии, обрушившись на город Брисбен (штат Квинсленд). Сотни тысяч австралийцев остались без света. Об этом сообщает информационное агентство Reuters и издание The Guardian, передает УНН.
Детали
Как сообщает информационное агентство, на момент выхода на сушу скорость ветра в эпицентре составляла около 80 км/ч, что соответствует тропическому шторму.
Циклон "Альфред" оставил более 330 тысяч домов и предприятий без электроэнергии. Власти призвали жителей оставаться бдительными из-за опасности сильных ветров и возможных наводнений.
Около 316 540 человек были обесточены на юго-востоке Квинсленда, где больше всего пострадал город Голд-Кост, более 112 000 человек были обесточены из-за системы штормов
Отмечается, что местные службы продолжают работать над восстановлением электроснабжения и ликвидацией последствий стихии. Жителей пострадавших районов просят соблюдать указания властей и быть осторожными при передвижении по затопленным территориям.
Напоминаем
Шторм "Эовин" с порывами ветра до 183 км/ч оставил без электричества около миллиона объектов в Ирландии и Британии. Стихия унесла как минимум две жизни, повредила инфраструктуру и привела к масштабным перебоям в транспортном сообщении.
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